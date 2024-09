i Autor: Shutterstock (3) Od marca 2025 r. będzie można latać z Lublina do Rzymu.

Turysytyka

Polacy uwielbiają to zagraniczne miasto. Niedługo będzie można tam polecieć z Lublina. Padła data

Sebastian Chrostowski PAP - Polska Agencja Prasowa 10:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dobre wiadomości dla pasażerów, uwielbiających podróże do Włoch. - Start pierwszego samolotu z lubelskiego lotniska do Rzymu zaplanowano w ostatni weekend marca 2025. r. - poinformował w środę (25 września) Piotr Jankowski, rzecznik Portu Lotniczego Lublin. W szczycie sezonu letniego do stolicy Włoch będą trzy połączenia tygodniowo.