Lublin. Ukraińcy z akademika "Helios" nie chcą opuścić budynku

Zbliża się remont akademika "Helios" w Lublinie, ale władze Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie czekają, aż wyprowadzą się z niego wszyscy lokatorzy - informuje Tokfm.pl. Problem w tym, że to ponad 250 Ukraińców, którzy nie chcą jednak zostawić mieszkań, bo wielu z nich przebywa tam od czasu ucieczki ze swojego kraju.

Co prawda nikt nie wyrzuca ich na bruk, ale alternatywne rozwiązania w tej sprawie nie przypadły im do gustu. Zgodnie z ofertą, jaką przedstawiło miasto, 160-170 osób zostanie przeniesionych do mieszkań w innej części Lublina - chodzi o obywateli Ukrainy, którzy się tu leczą i których dzieci chodzą do miejscowych szkół. Pozostałym groziłaby jednak przeprowadzka poza granice miasta.

- Trudno się na to przygotować. Odbieramy to, że ktoś nas nie chce, że musimy iść gdzieś indziej, nie wiadomo gdzie. Był wśród nas nawet pomysł, by wyjść i protestować na ulicy. Protest był już nawet zgłoszony, ale ostatecznie do niego nie doszło. Nie chcemy, by ktoś odebrał to tak, że podburzamy innych, że - w dobie wojny w Ukrainie - my, Ukrainki i Ukraińcy, siejemy jakąś dezinformację i zamęt - mówi jedna z kobiet, która mieszka w "Heliosie", cytowana przez Tokfm.pl.

Ukraińcy nie chcą dopłat do czynszu ani wyjazdu poza Lublin

Zgodnie z planami remontowymi lokatorzy akademika powinni się z niego wyprowadzić do końca września, ale na to się nie zanosi. Budynek opuściło w ostatnim czasie niespełna 100 osób, ale pozostałe nie wyobrażają sobie życia gdzie indziej. Ukraińców nie przekonuje nawet perspektywa dopłaty do czynszu w nowym miejscu, bo ta ma obowiązywać tylko przez kilka miesięcy, ani zbiorowe zakwaterowanie w ośrodkach pod Lublinem.

Miasto ponagla ich nie tylko z uwagi na remont, ale i fakt, że część ludzi nie przestrzegała zasad obowiązujących w akademiku. Niektórzy zmieniali zamki, w niektórych pokojach niszczono wyposażenie, a jeszcze inni wstawiali tam kuchenki gazowe, nie mówiąc o spożywaniu alkoholu.