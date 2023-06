Pogodowy armagedon w woj. lubelskim. IMGW ostrzega przed potężnymi burzami. RCB rozsyła alerty mieszkańcom

14-latek trafił do szpitala z postrzeloną głową. Lekarze wezwali policję. Prawda wyszła na jaw

Alert IMGW drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązuje w piątek od godz. 12 do 21 w powiatach: puławskim, opolskim, kraśnickim, lubelskim, świdnickim, janowski, biłgorajskim, krasnostawskim, zamojskim, tomaszowskim, a także w Lublinie i Zamościu. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h – zakomunikowano.

- Uwaga! Dziś możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - napisało w piątek na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty trafiły do odbiorców w woj. lubelskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w piątek od godz. 10 do 18 w powiatach: ryckim, łukowskim, lubartowski, łęczyńskim, radzyńskim, bialskim, parczewskim, włodawskim, chełmskim, hrubieszowskim oraz w Białej Podlaskiej i Chełmie. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h – podał.

Jak zakomunikował IMGW, miejscami może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oceniono na 80 proc. Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

