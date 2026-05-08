Pogoda na weekend w Lublinie 8-10 maja. Po chłodniejszej sobocie nadejdzie słoneczna niedziela

Pogoda w Lublinie: 8-10 maja 2026

Początek maja w Lublinie przyniesie zmienną aurę, która od deszczowego i pochmurnego piątku przejdzie w słoneczną i przyjemną niedzielę. Temperatury w ciągu dnia będą się wahać od 14 do 16 stopni Celsjusza, a noce pozostaną chłodne, z wartościami spadającymi do około 8°C. Wiatr przez cały weekend utrzyma się na podobnym, umiarkowanym poziomie, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Piątek z deszczem i chmurami

Weekend w Lublinie rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 8 maja, niebo niemal przez cały dzień będzie pokryte chmurami, z których mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni Celsjusza, co będzie jedną z wyższych wartości tego weekendu. Nocą temperatura spadnie do około 9°C. Pogodzie towarzyszyć będzie lekki wiatr o prędkości dochodzącej do 3 m/s.

Chłodniejsza, ale sucha sobota

Sobota, 9 maja, przyniesie niewielkie ochłodzenie i okaże się najchłodniejszym dniem weekendu. Mimo że niebo wciąż pozostanie w dużej mierze zachmurzone, to ważną informacją jest brak opadów. Maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie zaledwie 14 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 9°C. Wiatr nie zmieni swojego charakteru i nadal będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Słoneczne zakończenie weekendu

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę, 10 maja. Mieszkańcy Lublina mogą liczyć na niemal bezchmurne niebo i dużo słońca. Będzie to również najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną wracającą do poziomu 16 stopni Celsjusza. Warto jednak zauważyć, że nadchodząca noc będzie najzimniejsza podczas całego weekendu – termometry wskażą około 8°C. Wiatr pozostanie słaby, nieprzekraczający 3 m/s, co w połączeniu ze słońcem stworzy bardzo przyjemne warunki.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Zmienna pogoda w Lublinie sugeruje elastyczne planowanie weekendu. Piątkowa, nieco deszczowa aura, może być dobrą okazją do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w galeriach, muzeach czy przytulnych kawiarniach. Krótki spacer z parasolem również będzie możliwy, zwłaszcza że temperatura utrzyma się na przyjemnym poziomie.

Sobota, choć wciąż pochmurna, będzie już bezdeszczowa. To dobry moment na dłuższy spacer po mieście, by podziwiać jego architekturę bez obaw o deszcz. Chłodniejsza temperatura sprawia, że warto zabrać ze sobą cieplejsze okrycie. Z kolei słoneczna i ciepła niedziela zapowiada się idealnie na aktywności na świeżym powietrzu. To doskonały dzień na wycieczkę do parku, piknik na trawie czy po prostu relaks w jednym z ogródków restauracyjnych, by w pełni wykorzystać poprawę pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather