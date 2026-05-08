To starosłowiańskie imię traci na popularności. Jego nosiciele rządzą polityką i sceną!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-08 7:11

Choć obecnie rzadziej wybierane przez rodziców niż dawniej, wciąż jest silnie obecne w przestrzeni publicznej. Imię to dumnie reprezentują politycy, piosenkarze i osoby ze świata show-biznesu, które uwielbiają zwracać na siebie uwagę i budzić skrajne reakcje. Do najbardziej rozpoznawalnych należą znany poseł oraz twórca weselnego hitu.

Koalicja Kaczyńskiego z Mentzenem i Braunem

i

Autor: ART SERVICE / Super Express Sławomir Mentzen

Imię dla urodzonych liderów i showmanów

Mimo że współcześnie rzadko nadawane niemowlakom, przez dekady cieszyło się w Polsce ogromnym uznaniem. Mowa o Sławomirze – imieniu utożsamianym z charyzmą, silnym charakterem i niezachwianą pewnością siebie. Panowie noszący to imię doskonale radzą sobie w sytuacjach wymagających popularności i interakcji z otoczeniem. Nie jest zatem zaskoczeniem, że wielu z nich robi karierę w show-biznesie czy polityce. Wystarczy wspomnieć takie postaci jak Sławomir Zapała czy Sławomir Mentzen.

Polecany artykuł:

To imię to pseudonim Karola Nawrockiego. Napisał pod nim książkę!

Jakie tajemnice kryje znaczenie imienia Sławomir?

Etymologia Sławomira wywodzi się ze starosłowiańskiego języka, łącząc słowa "sława" i "mir". Można to interpretować jako "człowiek sławiący pokój" lub "cieszący się sławą". To znaczenie doskonale odzwierciedla charakter przypisywany osobom o tym imieniu. Sławomirowie są często postrzegani jako jednostki ukierunkowane na osiągnięcia, niezwykle ambitne i wierzące we własne możliwości. Pragną uznania, a rola przywódcy lub bycie w centrum zainteresowania sprawia im prawdziwą przyjemność.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ekstremalnie rzadkie imiona męskie w Polsce. Możesz nigdy ich nie spotkać na żywo

To słowiańskie imię w PRL-u było hitem. W 2024 roku nadano je zaledwie 3 razy
Galeria zdjęć 51

Sławomir Mentzen: od przedsiębiorcy do gwiazdy polskiej polityki

Ostatnie lata przyniosły ogromny wzrost popularności Sławomirowi Mentzenowi. Ten biznesmen i polityk uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych postaci w polityce. Jego słowa regularnie prowokują ożywione debaty w internecie, a spotkania z sympatykami gromadzą rzesze ludzi.

Polecany artykuł:

Nowe zasady dla kierowców. Każdy będzie musiał mieć na wyposażeniu auta

Sławomir Zapała: niekwestionowany lider muzyki rozrywkowej

Kolejną niezwykle popularną osobą jest Sławomir Zapała. Z jego największym hitem, "Miłość w Zakopanem", zetknęła się chyba większość Polaków. Specyficzny styl artysty zagwarantował mu rozpoznawalność od Tatr aż po Bałtyk.

"Euforia". Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony?
Pytanie 1 z 17
Ile lat mają główni bohaterowie, gry rozpoczyna się akcja serialu?
Euforia QUIZ

Czy rodzice znów pokochają imię Sławomir?

Obecnie Sławomir nie plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych imion, jednak wciąż znajduje swoich entuzjastów. Statystyki pokazują, że w 2024 roku to imię otrzymało 14 chłopców, natomiast w 2025 roku liczba ta wzrosła do 26.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki