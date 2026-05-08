W grudniu Krzysztof Jackowski miał wizję gigantycznego pożaru. Teraz płonie Puszcza Solska

Gigantyczny pożar w Puszczy Solskiej. Jackowski miał o tym mówić już kilka miesięcy temu

Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) nadal nie został całkowicie ugaszony, choć strażakom udało się powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie ognia. To jedna z największych akcji gaśniczych prowadzonych w Polsce w ostatnich latach, a według niektórych być może największa w XXI wieku na terenie naszego kraju.

Ogień pojawił się we wtorek, 5 maja, i objął ogromne tereny leśne w okolicach Biłgoraja. Jak podają służby, powierzchnia pogorzeliska wynosi około 300 hektarów, natomiast cały obszar działań operacyjnych to blisko 1000 hektarów. Strażacy koncentrują się obecnie głównie na dogaszaniu pożarzyska oraz likwidowaniu pojedynczych zarzewi ognia. W akcji nadal uczestniczą również śmigłowce, które zrzucają wodę na zagrożone tereny.

Jackowski przewidział wielki pożar? W sieci wracają jego niepokojące słowa sprzed miesięcy

W sieci pojawiły się też odniesienia do słów Krzysztofa Jackowskiego. Jak wspominał w grudniu ubiegłego roku m.in. portal „Wprost”, znany i kontrowersyjny jasnowidz już w 2025 r. miał mówić o wielkim pożarze lasu, który wybuchnie w Polsce w 2026 roku i będzie bardzo trudny do opanowania.

- W jakimś rogu Polski spłonie potężna połać lasu. Ten pożar będzie długo gaszony - mówił w grudniu 2025 roku jasnowidz z Człuchowa.

Krzysztof Jackowski pod koniec ubiegłego roku, a także na początku bieżącego, zapowiedział kilka dramatycznych wydarzeń, do jakich - według niego - ma dojść w 2026. W swoich wizjach człuchowianin widział m.in. tragiczny wypadek na stoczni narciarskiej, a kilka miesięcy później - katastrofę budowlaną. Oba scenariusze do tej pory się nie sprawdziły.

O możliwym tragicznym zdarzeniu, które miałoby wstrząsnąć opinią publiczną w Polsce Jackowski mówił na początku kwietnia. Jasnowidz wspominał wtedy o dużej akcji służb ratunkowych oraz ogromnym zainteresowaniu mediów.

- Coś katastroficznego wydarzy się w naszym kraju. Coś wybuchnie lub coś się zawali. To może być coś budowlanego, coś dużego, gdzie jest dużo ludzi. Być może z tego powodu będzie żałoba narodowa nawet. Możliwe, że będzie to miało coś wspólnego ze sportem - podawał Krzysztof Jackowski podczas jednej z transmisji.

Kim jest jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski?

Krzysztof Jackowski z Człuchowa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce. Swoją działalność rozpoczął wiele lat temu, zdobywając popularność m.in. dzięki udziałowi w poszukiwaniach osób zaginionych oraz komentowaniu aktualnych wydarzeń. Dziś regularnie publikuje swoje wizje w mediach i internecie, gdzie śledzi go szerokie grono odbiorców. Zarówno zwolenników, jak i sceptyków.

