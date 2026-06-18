Podejrzewany o egzekucję 44-letniego Rosjanina zatrzymany. Posiadał gruziński paszport

Ujęcie potencjalnego sprawcy miało miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy.

Zastrzelony mężczyzna był 44-letnim obywatelem Federacji Rosyjskiej.

Do tragicznych wydarzeń doszło 15 czerwca na terenie Białej Podlaskiej.

Napastnik pociągnął za spust pięciokrotnie.

Operację ujęcia przeprowadzono połączonymi siłami policji, ABW oraz jednostek kontrterrorystycznych.

Zbrodnia rozegrała się w poniedziałek 15 czerwca przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Zamachowiec wystrzelił z broni palnej pięć kul w kierunku 44-letniego Rosjanina. Ofiarą zabójstwa był Simon Skrepetski, który głośno i zdecydowanie krytykował politykę Rosji. Szef lubelskiej komendy wojewódzkiej natychmiast powołał dedykowaną grupę śledczą do wyjaśnienia tej zbrodni. Nadzór nad całym postępowaniem przejęła Prokuratura Okręgowa w Lublinie, a mundurowi skupili się na szybkiej identyfikacji strzelca, jego schwytaniu i odtworzeniu wszystkich szczegółów ataku.

Rozwikłaniem zagadki zajmowali się śledczy z komendy w Białej Podlaskiej wspierani bezpośrednio przez wydział kryminalny KWP w Lublinie. Zwieńczeniem ich działań operacyjnych było czwartkowe zatrzymanie podejrzanego na obrzeżach Warszawy.

Jak wynika z oficjalnych raportów policyjnych, ujęty mężczyzna legitymował się dokumentem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.

W zatrzymaniu brali udział kryminalni z KWP w Lublinie wchodzący w skład powołanej specjalnej grupy śledczej oraz kontrterroryści z CPKP "BOA" i SPKP w Lublinie. W działaniach wspierali nas funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przekazał podinspektor Andrzej Fijołek, Rzecznik Prasowy KWP w Lublinie.

Praca służb wciąż jest w toku, a prokuratorzy nieustannie weryfikują kolejne fakty oraz wnikliwie badają faktyczny udział schwytanego mężczyzny w przygotowaniu i przeprowadzeniu morderstwa.

To była egzekucja - służby nie mają wątpliwości