Egzekucja w Białej Podlaskiej. Służby zatrzymały podejrzewanego. Donald Tusk ogłosił przełom

Premier Donald Tusk poinformował, że lubelscy policjanci we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jak przekazał szef rządu, zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Dodał również, że służby prowadzą działania mające na celu ustalenie osoby, która mogła zlecić dokonanie zbrodni. - Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy - napisał premier na portalu X.

- Do zatrzymania doszło dzisiaj rano pod Warszawą przez lubelskich policjantów, we współpracy z funkcjonariuszami Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ABW. Zatrzymany mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Skuteczne służby, to bezpieczni obywatele - przekazała policja.

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Do tragedii doszło piętnastego czerwca w okolicach godziny 9:45–9:50 na wewnętrznym parkingu i pobliskim chodniku przy ulicy Królowej Jadwigi 3 w Białej Podlaskiej. Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Rosji, Robert K., szerzej znany jako artysta Simon Skrepetski. Mężczyzna otwarcie sprzeciwiał się politycznym poczynaniom obecnych władz w Moskwie.

Morderca wymierzył do niego z pistoletu, oddając dwa strzały. Gdy obywatel Rosji osunął się na ziemię, napastnik podszedł bliżej i wypalił jeszcze trzykrotnie. Z informacji wynika, że wykonał egzekucję z przyłożenia – lufa dziewięciomilimetrowego pistoletu dotknęła głowy ofiary, leżącej twarzą do ziemi. Po wszystkim morderca natychmiast uciekł.

Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy.— Donald Tusk (@donaldtusk) June 18, 2026

To była egzekucja - służby nie mają wątpliwości