Egzekucja w Białej Podlaskiej. Prokuratura ujawnia, jak zginął Simon Skrepetski

Do tragedii doszło piętnastego czerwca w okolicach godziny 9:45–9:50 na wewnętrznym parkingu i pobliskim chodniku przy ulicy Królowej Jadwigi 3 w Białej Podlaskiej. Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Rosji, Robert K., szerzej znany jako artysta Simon Skrepetski. Mężczyzna otwarcie sprzeciwiał się politycznym poczynaniom obecnych władz w Moskwie.

Zabójca Simona Skrepetskiego oddał pięć strzałów

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej podaje, że na podstawie zgromadzonych do tej pory materiałów śledczy ustalili przebieg zdarzenia. Do 44-latka przebywającego blisko swojego mieszkania zbliżył się niezidentyfikowany dotąd sprawca.

Morderca wymierzył do niego z pistoletu, oddając dwa strzały. Gdy obywatel Rosji osunął się na ziemię, napastnik podszedł bliżej i wypalił jeszcze trzykrotnie. Z informacji wynika, że wykonał egzekucję z przyłożenia – lufa dziewięciomilimetrowego pistoletu dotknęła głowy ofiary, leżącej twarzą do ziemi. Po wszystkim morderca natychmiast uciekł.

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Rosjanin zginął od siedmiu ran postrzałowych

Wstępne badanie ciała oraz analiza miejsca zbrodni pozwoliły ustalić, że na ciele 44-latka znaleziono siedem ran od kul zlokalizowanych w obrębie górnej części tułowia, z przodu i z tyłu.

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Pociski uszkodziły głowę, klatkę piersiową oraz plecy ofiary. Biegli zakwalifikowali pięć z nich jako wlotowe, a dwa jako rany wylotowe.

Z miejsca zbrodni technicy zabrali pięć łusek oraz jeden pocisk z broni o kalibrze 9 mm LUGER GEC. Oprócz tego zabezpieczono także gotówkę i telefon komórkowy zmarłego.

Policja w Białej Podlaskiej schwytała obywateli Białorusi

Zaraz po tym, jak do służb trafiła informacja o morderstwie, szef bialskiej policji postawił na nogi całą komendę. Do akcji wkroczyli mundurowi z wydziałów prewencyjnego, drogowego oraz kryminalnego.

Szeroko zakrojone poszukiwania i blokady dróg przyniosły efekt w postaci zatrzymania dwóch obywateli Białorusi, w wieku 33 i 37 lat. Ujęto ich niedaleko Konsulatu Białorusi w Białej Podlaskiej. Funkcjonariusze intensywnie sprawdzają teraz, czy zatrzymani mężczyźni mieli jakikolwiek udział w tej zbrodni.

Z rozkazu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do rozwikłania sprawy zabójstwa Rosjanina wyznaczono specjalny zespół. Zgodnie z apelem opublikowanym przez portal Eska, policja prosi o kontakt wszystkich kierowców i naocznych świadków, którzy piętnastego czerwca pomiędzy godziną 8:30 a 10:30 byli w pobliżu miejsca egzekucji, a zwłaszcza tych dysponujących nagraniami z kamer samochodowych. Te dowody mogą okazać się kluczowe dla śledztwa.