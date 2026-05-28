Podatek za oddane butelki do kaucjomatu. Skarbówka ma nas na oku

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-28 15:10

System kaucyjny miał zachęcić Polaków do ekologii i odzyskiwania opakowań. Coraz więcej osób traktuje jednak oddawanie puszek i butelek jako sposób na dodatkowy zarobek. Problem w tym, że fiskus może uznać takie działania za dochód podlegający opodatkowaniu. Eksperci przypominają także o tym, że każde oddanie butelki zostawia "ślad cyfrowy".

Oddajesz butelki do kaucjomatu? Fiskus może się zainteresować

System kaucyjny działa w Polsce od kilku miesięcy i obejmuje plastikowe butelki PET, puszki oraz część szklanych opakowań. Klienci płacą kaucję przy zakupie napoju, a później odzyskują pieniądze po zwrocie opakowania do sklepu lub kaucjomatu.

Dla wielu osób oddawanie pustych opakowań stało się codziennym nawykiem. Niektórzy poszli jednak krok dalej i zaczęli zbierać porzucone puszki oraz butelki, traktując to jako dodatkowe źródło dochodu. W sieci pojawiają się historie osób, które potrafią odzyskać nawet kilkaset złotych dziennie. I właśnie tutaj pojawia się problem podatkowy.

Podatek za zebrane butelki. Kiedy nie trzeba płacić?

Eksperci podatkowi podkreślają, że jeśli oddajemy własne butelki i puszki, za które wcześniej sami zapłaciliśmy kaucję, nie powstaje żaden dochód. To jedynie odzyskanie własnych pieniędzy. Sytuacja zmienia się wtedy, gdy ktoś regularnie zbiera opakowania pozostawione przez innych - na ulicach, w parkach czy przy śmietnikach, a następnie oddaje je do kaucjomatu. W tym przypadku fiskus może uznać, że pojawił się realny dochód. Według ekspertów takie przychody kwalifikują się jako "inne źródła" i powinny zostać wykazane w rocznym zeznaniu PIT-36. Co ciekawe, jeśli działalność ma charakter zorganizowany i ciągły, urząd może nawet potraktować ją jako działalność gospodarczą.

Gdy ktoś dorabia kilkaset złotych dziennie codziennie przez cały rok, to już nie zbieracz-amator, tylko przedsiębiorca, nawet jeśli sam siebie tak nie postrzega. I nie ma tu znaczenia, że pieniądze "wypluwa" automat, każda taka transakcja zostawia ślad cyfrowy, a operatorzy systemu kaucyjnego prowadzą szczegółową ewidencję - zwrócił uwagę Piotr Juszczyk cytowany przez Fakt.

Ile wynosi kaucja za butelki i puszki?

W 2026 roku system kaucyjny obejmuje:

  • plastikowe butelki PET do 3 litrów – kaucja 50 groszy,
  • puszki metalowe do 1 litra – kaucja 50 groszy,
  • szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra – kaucja 1 zł.

Do zwrotu nie jest potrzebny paragon. Opakowanie musi jednak posiadać odpowiednie oznaczenie systemu kaucyjnego i czytelny kod kreskowy.

