Weekend w Lublinie zacznie się chłodno. Zrobi się cieplej, ale niedziela będzie deszczowa

Redakcja ESKA.pl
2026-05-28 8:14

Mieszkańcy Lublina w weekend 29-31 maja odczują wyraźną zmianę pogody. Piątek będzie najchłodniejszy, ale sobota przyniesie wyraźne ocieplenie. Niedziela natomiast zakończy weekend niewielkimi opadami deszczu, które mogą wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.

AI zdjęcie do artykułu

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Lublinie: 29-31 maja

Nadchodzący weekend w Lublinie upłynie pod znakiem zmiennej aury, która przyniesie zarówno chłodniejsze momenty, jak i wyraźne ocieplenie. Początek weekendu zapowiada się sucho, ale pochmurnie. Z biegiem dni zrobi się cieplej, ale na koniec na niebie pojawią się chmury deszczowe. Mimo że przez większość czasu będzie dominować zachmurzenie, to dopiero w niedzielę prognozowane są opady.

Chłodny i pochmurny piątek

Weekend rozpocznie się w Lublinie chłodną i pochmurną pogodą. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 18 stopni Celsjusza. To będzie jednak wyraźnie chłodny poranek i wieczór. Noc z piątku na sobotę zapowiada się zimna – temperatura spadnie do zaledwie 4 stopni, co czyni ją najchłodniejszą w trakcie całego weekendu. Niebo przez cały dzień będzie w znacznym stopniu zachmurzone. Powieje też odczuwalny wiatr, którego prędkość wyniesie średnio 5 m/s. Mimo dużego zachmurzenia, tego dnia nie należy spodziewać się deszczu.

Sobota przyniesie ocieplenie

Drugi dzień weekendu zapowiada się znacznie przyjemniej pod względem temperatury. W sobotę w Lublinie zrobi się wyraźnie cieplej, a słupki rtęci wskażą maksymalnie blisko 20 stopni. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Duża zmiana będzie odczuwalna także w nocy, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni, co oznacza znacznie łagodniejsze warunki niż poprzedniej doby. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość do 4 m/s. Podobnie jak w piątek, na niebie dominować będą chmury, ale nadal będzie sucho.

Deszczowe zakończenie weekendu

Niedziela przyniesie kolejną zmianę w pogodzie i zakończy weekend z zupełnie inną aurą. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym, wysokim poziomie co w sobotę i wyniesie około 19 stopni. Najważniejszą informacją jest jednak pojawienie się opadów, których nie było w poprzednich dniach. Prognozy wskazują na słaby deszcz, który może towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. Wiatr będzie już najsłabszy w ten weekend, wiejąc z prędkością około 4 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najcieplejsza, z temperaturą minimalną przekraczającą 10 stopni.

Pomysły na weekend w Lublinie

Pogoda w ten weekend pozwoli na zaplanowanie zarówno aktywności na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Piątek i sobota, mimo zachmurzenia, będą dniami bez deszczu, co sprzyja spacerom czy wycieczkom rowerowym w miejskich parkach i na podmiejskich szlakach. Szczególnie sobota, jako najcieplejszy dzień weekendu, może być dobrą okazją do spędzenia dłuższego czasu na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać ten dzień, bo w niedzielę aura ulegnie zmianie. Deszczowe prognozy na ostatni dzień weekendu to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie, muzeum czy spędzenie czasu w jednej z lokalnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki