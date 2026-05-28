Weekend w Lublinie zacznie się chłodno. Zrobi się cieplej, ale niedziela będzie deszczowa

Pogoda w Lublinie: 29-31 maja

Nadchodzący weekend w Lublinie upłynie pod znakiem zmiennej aury, która przyniesie zarówno chłodniejsze momenty, jak i wyraźne ocieplenie. Początek weekendu zapowiada się sucho, ale pochmurnie. Z biegiem dni zrobi się cieplej, ale na koniec na niebie pojawią się chmury deszczowe. Mimo że przez większość czasu będzie dominować zachmurzenie, to dopiero w niedzielę prognozowane są opady.

Chłodny i pochmurny piątek

Weekend rozpocznie się w Lublinie chłodną i pochmurną pogodą. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 18 stopni Celsjusza. To będzie jednak wyraźnie chłodny poranek i wieczór. Noc z piątku na sobotę zapowiada się zimna – temperatura spadnie do zaledwie 4 stopni, co czyni ją najchłodniejszą w trakcie całego weekendu. Niebo przez cały dzień będzie w znacznym stopniu zachmurzone. Powieje też odczuwalny wiatr, którego prędkość wyniesie średnio 5 m/s. Mimo dużego zachmurzenia, tego dnia nie należy spodziewać się deszczu.

Sobota przyniesie ocieplenie

Drugi dzień weekendu zapowiada się znacznie przyjemniej pod względem temperatury. W sobotę w Lublinie zrobi się wyraźnie cieplej, a słupki rtęci wskażą maksymalnie blisko 20 stopni. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Duża zmiana będzie odczuwalna także w nocy, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni, co oznacza znacznie łagodniejsze warunki niż poprzedniej doby. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość do 4 m/s. Podobnie jak w piątek, na niebie dominować będą chmury, ale nadal będzie sucho.

Deszczowe zakończenie weekendu

Niedziela przyniesie kolejną zmianę w pogodzie i zakończy weekend z zupełnie inną aurą. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym, wysokim poziomie co w sobotę i wyniesie około 19 stopni. Najważniejszą informacją jest jednak pojawienie się opadów, których nie było w poprzednich dniach. Prognozy wskazują na słaby deszcz, który może towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. Wiatr będzie już najsłabszy w ten weekend, wiejąc z prędkością około 4 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najcieplejsza, z temperaturą minimalną przekraczającą 10 stopni.

Pomysły na weekend w Lublinie

Pogoda w ten weekend pozwoli na zaplanowanie zarówno aktywności na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Piątek i sobota, mimo zachmurzenia, będą dniami bez deszczu, co sprzyja spacerom czy wycieczkom rowerowym w miejskich parkach i na podmiejskich szlakach. Szczególnie sobota, jako najcieplejszy dzień weekendu, może być dobrą okazją do spędzenia dłuższego czasu na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać ten dzień, bo w niedzielę aura ulegnie zmianie. Deszczowe prognozy na ostatni dzień weekendu to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie, muzeum czy spędzenie czasu w jednej z lokalnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather