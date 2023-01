i Autor: KWP Lublin Po pijaku rozbił busa dla niepełnosprawnych. 92-letnia pasażerka zmarła. Jest ważna decyzja sądu

Skrajna nieodpowiedzialność!

Miał ponad 2,6 alkoholu w organizmie i prowadził busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Spowodował koszmarny wypadek, w wyniku którego zmarła 92-letnia kobieta, a kilka osób, w tym również on sam, trafiło do szpitala. Sąd podjął decyzję w sprawie skrajnie nieodpowiedzialnego 49-latka. Najbliższe miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.