Po kim dziedziczymy inteligencję? Wskazano jednoznaczną odpowiedź

Po którym rodzicu dziedziczymy inteligencję?

Kreatywność, zdolność logicznego myślenia czy błyskotliwość - to cechy, które odziedziczamy po części od rodziców. Wiele osób zastanawia się jednak, od kogo konkretnie - czy za inteligencję dziecka odpowiadają geny mamy czy taty? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie jest bardziej jednoznaczna, niż mogłoby się wydawać. Najnowsze badania naukowe wskazują, że kluczową rolę w przekazywaniu inteligencji odgrywają matki.

Geny matki to źródło intelektu? Naukowcy są przekonani

Badania prowadzone przez Jednostkę Nauk Społecznych i Zdrowia Publicznego Rady ds. Badań Medycznych w Glasgow wykazały, że to właśnie matki w największym stopniu przekazują dzieciom geny odpowiedzialne za inteligencję.

Jak podaje portal Rzeczpospolita.pl, kluczowy jest tutaj chromosom X. Kobiety posiadają dwa chromosomy X, podczas gdy mężczyźni tylko jeden, a to sprawia, że dzieci mają dwukrotnie większe szanse na odziedziczenie inteligencji właśnie po matce.

Innymi słowy, geny warunkujące zdolności intelektualne są częściej przekazywane przez kobiety niż przez mężczyzn. Nie oznacza to oczywiście, że ojcowie nie mają żadnego wpływu, jednak to matczyny materiał genetyczny odgrywa tu zasadniczą rolę.

Nie tylko geny – znaczenie środowiska i relacji

Genetyka to jednak nie wszystko. Jak czytamy na rmf.fm, naukowcy z Uniwersytetu w Minnesocie odkryli, że ogromne znaczenie ma także więź emocjonalna między matką a dzieckiem. To dowód na to, że oprócz genów kluczową rolę w rozwoju intelektualnym dziecka odgrywa środowisko wychowawcze, a szczególnie emocjonalne wsparcie i stymulacja ze strony rodziców.