Polacy uwielbiają jeździć tu latem. Zimą to raj dla narciarzy w dobrych cenach

Bułgaria, popularny letni kierunek dla Polaków, zimą staje się zaskakująco atrakcyjnym miejscem dla narciarzy.

Bansko zostało uznane za najtańszy kurort narciarski w Europie, oferując skipassy za około 100 zł dziennie i tanie noclegi.

Odkryj, dlaczego Bansko, z 48 km tras i łatwym dojazdem, to idealna alternatywa dla drogich alpejskich kurortów!

Zimowy wyjazd na narty coraz częściej kojarzy się z dużym wydatkiem, zwłaszcza w popularnych alpejskich kurortach. Okazuje się jednak, że miłośnicy sportów zimowych nie muszą rezygnować z wyjazdu ani nadwyrężać domowego budżetu. Najnowsze zestawienia pokazują, że w Europie wciąż można znaleźć miejsca, gdzie ceny na stokach są wyjątkowo przystępne i to na tle najdroższych kurortów wypadają wręcz sensacyjnie.

Najtańszy kurort narciarski w Europie jest w Bułgarii

Według analizy przygotowanej przez ekspertów zajmujących się transferami lotniskowymi z firmy hoppa, to właśnie Bansko zdobyło miano najtańszego kurortu narciarskiego w Europie. W zestawieniu brano pod uwagę m.in. ceny karnetów, koszty korzystania z wyciągów, średnie opady śniegu oraz czas dojazdu z lotniska. Największe wrażenie robią ceny skipassów. Dzienny karnet dla osoby dorosłej kosztuje tu nieco ponad 100 zł, czyli znacznie mniej niż w większości europejskich ośrodków.

Ten kurort to narciarski hit. Bansko zaprasza miłośników zimy

Bansko: nie tylko tanie, ale i wygodne

Bansko to najważniejszy zimowy kurort w Bułgarii, położony u podnóża malowniczych gór Pirin. Dojazd jest stosunkowo prosty , bowiem z Sofii podróż samochodem lub autobusem zajmuje około dwóch godzin. Na miejscu czeka infrastruktura, która spokojnie zaspokoi potrzeby osób początkujących i średniozaawansowanych.

Narciarze mają do dyspozycji blisko 48 km tras oraz 14 wyciągów, co pozwala na komfortową jazdę bez nadmiernego tłoku. To jeden z powodów, dla których Bansko cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków, szukających alternatywy dla drogich Alp.

Tanie noclegi i niskie ceny na miejscu

Kolejnym atutem Bułgarii są koszty zakwaterowania. Okazuje się bowiem, że na miejscu znajdziemy dobry hotel nawet do 200 zł za dobę. Na tle zachodnioeuropejskich kurortów to ceny wyjątkowo konkurencyjne. Miejsowość dodatkowo sama w sobie przyciąga klimatem i piękną bałkańską atmosferą.