To ważne przed spowiedzią szczególnie w okresie świątecznym. Katolicy zapominają

To ważny punkt przed świętami. Katolicy zapominają

Okres świąteczny to czas wzmożonych spowiedzi: w kościołach ustawiają się kolejki, wiele osób chce "zdążyć przed świętami", uporządkować serce, zacząć od nowa. I właśnie wtedy najłatwiej wpaść w pułapkę spowiedzi "na szybko". Wiele osób zapomina bowiem, że kluczem do dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia – rzecz niby oczywista, a jednak często pomijana lub traktowana jak formalność.

Rachunek sumienia

Rachunek sumienia nie jest po to, by człowieka dobić albo wzbudzić rozpacz - ma pomóc zobaczyć prawdę: gdzie odszedłem od dobra, kogo zraniłem, w czym potrzebuję Bożej pomocy. To przygotowanie, które sprawia, że spowiedź staje się realnym spotkaniem z miłosierdziem. Można więc śmiało stwierdzić, że rachunek sumienia:

porządkuje myśli i pomaga nazwać grzech po imieniu, zamiast mówić ogólnikami,

uczy odpowiedzialności

chroni przed rutyną - szczególnie gdy spowiadamy się rzadko,

pomaga w postanowieniu poprawy, bo łatwiej zobaczyć powtarzające się schematy.

W okresie świątecznym to szczególnie ważne, bo presja czasu i tłum w kościele sprzyjają skrótom. A spowiedź zrobiona "na szybko" zwykle nie daje ulgi ani pokoju.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia!

Najczęstsze błędy przed spowiedzią. W okresie świątecznym są normą

Wiele osób ma dobre intencje, ale przygotowanie kuleje. Oto, co zdarza się najczęściej przed spowiedzią, a nie powinno:

Brak ciszy i skupienia: rachunek sumienia robiony w biegu, w samochodzie, w kolejce.

Skupienie na grzechach innych, a nie na swoich.

Zatajanie grzechów ciężkich oraz ich bagatelizowaneie.

Brak szczerego żalu.