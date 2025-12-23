To ważne przed spowiedzią szczególnie w okresie świątecznym. Katolicy zapominają

W świątecznym pośpiechu wiele osób chce "załatwić" spowiedź jak kolejny punkt na liście: zakupy, porządki, kościół. A przecież bez krótkiego zatrzymania i uczciwego spojrzenia na siebie, łatwo wyjść z konfesjonału z poczuciem niedosytu, czy nawet rozczarowania. Jest bowiem jedna prosta rzecz, o której katolicy często zapominają i to właśnie ona decyduje, czy spowiedź rzeczywiście przyniesie ulgę i wewnętrzny pokój. Pamiętacie?

Spowiedź

i

Autor: Pixabay.com
To ważny punkt przed świętami. Katolicy zapominają

Okres świąteczny to czas wzmożonych spowiedzi: w kościołach ustawiają się kolejki, wiele osób chce "zdążyć przed świętami", uporządkować serce, zacząć od nowa. I właśnie wtedy najłatwiej wpaść w pułapkę spowiedzi "na szybko". Wiele osób zapomina bowiem, że kluczem do dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia – rzecz niby oczywista, a jednak często pomijana lub traktowana jak formalność.

Rachunek sumienia

Rachunek sumienia nie jest po to, by człowieka dobić albo wzbudzić rozpacz - ma pomóc zobaczyć prawdę: gdzie odszedłem od dobra, kogo zraniłem, w czym potrzebuję Bożej pomocy. To przygotowanie, które sprawia, że spowiedź staje się realnym spotkaniem z miłosierdziem. Można więc śmiało stwierdzić, że rachunek sumienia:

  • porządkuje myśli i pomaga nazwać grzech po imieniu, zamiast mówić ogólnikami,
  • uczy odpowiedzialności
  • chroni przed rutyną - szczególnie gdy spowiadamy się rzadko,
  • pomaga w postanowieniu poprawy, bo łatwiej zobaczyć powtarzające się schematy.

W okresie świątecznym to szczególnie ważne, bo presja czasu i tłum w kościele sprzyjają skrótom. A spowiedź zrobiona "na szybko" zwykle nie daje ulgi ani pokoju.

Najczęstsze błędy przed spowiedzią. W okresie świątecznym są normą

Wiele osób ma dobre intencje, ale przygotowanie kuleje. Oto, co zdarza się najczęściej przed spowiedzią, a nie powinno:

  • Brak ciszy i skupienia: rachunek sumienia robiony w biegu, w samochodzie, w kolejce.
  • Skupienie na grzechach innych, a nie na swoich.
  • Zatajanie grzechów ciężkich oraz ich bagatelizowaneie.
  • Brak szczerego żalu.
