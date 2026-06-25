"Płacz, przekleństwa". Ford roztrzaskał się na drzewie, w środku 4 nastolatków. Koszmarny początek wakacji

16-latek bez prawa jazdy miał prowadzić forda zabranego bez wiedzy rodziców.

W samochodzie jechało czworo nastolatków, pasażerowie byli pod wpływem alkoholu.

Auto wypadło z drogi, uderzyło w drzewo i dachowało.

Kierowca jest w stanie zagrażającym życiu, jedna z pasażerek odniosła ciężkie obrażenia.

Dys to rozległa wieś leżąca na północno-wschodnich krańcach Lublina. To taka sypialnia, z setkami nowych domów, pośród których gdzieniegdzie znaleźć można i stare, drewniane chałupki i jakby wyjęte z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku "kwadraciaki", ze stodołami i pustymi już oborami na podwórzu. Uliczek jest kilkadziesiąt, tak naprawdę ludzie się nie znają. - Słyszałam karetki, słyszałam, że jakieś dzieci w samochodzie się rozbiły. Podobno z Dysa, ale z drugiej części - mówią pod sklepem.

Rzeczywiście, ulica Słoneczna leży od strony Lublina, dosłownie przez miedzę z miastem. Obok obwodnicy. Równy asfalt biegnie w większości przez pola, gdzieniegdzie tylko stoją domy. Jest gdzie pojechać, uznał zapewne szesnastoletni Patryk, który choćby z racji wieku nie mógł mieć prawa jazdy. Piłującego do wysokich obrotów forda słyszano w okolicy. Przed zakrętem leciwy ford fiesta bierze zakręt w prawo, niedoświadczony kierowca łapie prawe pobocze, odbija i leci już w pole z wielką prędkością. Betonowy przepust działa jak katapulta i auto leci w powietrzu, uderza w młody jeszcze dąb, kasuje siatkę ogrodzeniową i ląduje na dachu. Na pniu drzewa jest ślad - na wysokości głowy dorosłego człowieka.

Autor: KMP Lublin / reprodukcja Mucha Mariusz / Super Express

- Płacz, przekleństwa, wszystko było słychać - opowiada świadek zdarzenia. - Jedna dziewczyna, ta z przodu chyba, to miała pogruchotaną miednicę. Widziałem, jak ratownicy delikatnie ją przenosili....

Najpewniej ford został użyty bez wiedzy właściciela, czyli rodzica kierowcy. - Do wypadku doszło dzisiaj około 3 nad ranem. Kierujący fordem jadąc w kierunku ul. Samsonówka, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, uderzając w drzewo i ogrodzenie posesji, a następnie zatrzymał się na dachu - opowiada podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. - Ponadto po przebadaniu na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że pasażerowie byli pijani - stan kierującego nie pozwolił na badanie.

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Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przetransportowani do szpitala dziecięcego z licznymi obrażeniami ciała. Kierujący pojazdem znajduje się w stanie zagrażającym życiu, jego koleżanka jest w stanie ciężkim. Dwójka pasażerów siedząca z tyłu odniosła mniej poważne obrażenia.

- Świętowali wakacje, tak spontanicznie im to wyszło - zaczyna opowiadać młody chłopak spotkany przed sklepem. Jego kolega daje znać, żeby milczał. - Wiele osób wiedziało, nikt nic nie powiedział, na co ci to...

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