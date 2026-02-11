Pijany kierowca z dzieckiem w aucie. Ukrainiec z nakazem powrotu do kraju

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-11 8:47

Nietrzeźwy 38-letni obywatel Ukrainy spowodował kolizję drogową w Okszowie (woj. lubelskie). Mężczyzna prowadził audi bez uprawnień, mając w samochodzie 11-letniego syna i pasażerkę. Po zatrzymaniu usłyszał zarzuty karne. Policjanci wystąpili również do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu do kraju pochodzenia.

Pijany kierowca z dzieckiem w aucie. Ukrainiec z nakazem powrotu do kraju

i

Autor: KMP Chełm/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w niedzielę (8.02) wieczorem w miejscowości Okszów w gminie Chełm. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o samochodzie osobowym, który wjechał do rowu. Z przekazanych informacji wynikało, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, potwierdzili zgłoszenie. Audi znajdowało się w zaspie śnieżnej. Za kierownicą siedział 38-letni obywatel Ukrainy.

Był pijany i nie miał prawa jazdy

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy. W takim stanie przewoził dwoje pasażerów – kobietę oraz swojego 11-letniego syna. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Zobacz też: Ukrainiec wiózł w aucie złoto warte fortunę. Nie potrafił wyjaśnić, skąd je ma

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę oraz zabezpieczyli audi. Po wytrzeźwieniu 38-latek usłyszał zarzuty:

  • kierowania w stanie nietrzeźwości,
  • narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  • spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • prowadzenia pojazdu bez uprawnień.

Wniosek o deportację i zakaz wjazdu

Z uwagi na naruszenie przepisów obowiązujących w Polsce, policjanci – w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy – wystąpili do Placówki Straży Granicznej w Dorohusku z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Zgodnie z obowiązującym prawem obcokrajowcy, którzy łamią przepisy na terenie Polski, muszą liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością karną, ale również z konsekwencjami administracyjnymi, w tym z deportacją.

Zobacz też: 24-letni Ukrainiec deportowany z Polski. "Regularnie dokonywał przestępstw"

38-latek otrzymał decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium Polski. Dodatkowo nałożono na niego zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres 5 lat.

Lublin pod śniegiem. Kierowcy (jakoś) dają radę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHEŁM