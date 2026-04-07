Pijany 60-latek jechał traktorem i groził siekierą. Powstrzymał go funkcjonariusz po służbie

Grzegorz Kluczyński
2026-04-07 20:10

Ponad 2,5 promila alkoholu miał w organizmie 60-letni traktorzysta z powiatu zamojskiego, który poruszał się środkiem jezdni. Mężczyzna bez uprawnień zaatakował siekierą funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei. Sokista, mimo że nie był na służbie, szybko obezwładnił agresywnego kierowcę.

Pijany traktorzysta zatrzymany przez sokistę

Autor: Straż Ochrony Kolei/ Materiały prasowe

Jazda całą szerokością drogi w Hucisku

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 2 kwietnia w miejscowości Hucisko. Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei z Zamościa, jadąc na nocną zmianę, zwrócił uwagę na ciągnik rolniczy jadący zygzakiem. Maszyna poruszała się środkiem drogi, co stanowiło poważne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Sokista podjął błyskawiczną decyzję. Zajechał drogę kierowcy traktora, zmuszając go do zatrzymania się. Szybko okazało się, co było powodem niebezpiecznej jazdy – od mężczyzny wyraźnie czuć było alkohol.

Polecany artykuł:

Wszedł nielegalnie na teren SKM i robił zdjęcia. 38‑letni Węgier zatrzymany w G…

Atak z użyciem siekiery na funkcjonariusza SOK

Sytuacja zaostrzyła się, gdy funkcjonariusz powiadomił policję. Traktorzysta wpadł w furię, chwycił siekierę i zaczął wymachiwać nią w stronę interweniującego mężczyzny, grożąc mu pozbawieniem życia.

Niewiele brakowało, by doszło do rozlewu krwi. Na szczęście strażnik SOK zachował spokój i profesjonalizm – sprawnie obezwładnił 60-latka, powstrzymując go przed zrobieniem komukolwiek krzywdy.

Ponad 2,5 promila i złamany dożywotni zakaz

Na miejsce wezwano patrol policji z Krasnobrodu. Badanie alkomatem wykazało, że 60-latek miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Co gorsza, wyszło na jaw, że ciąży na nim dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Jazda traktorem pod wpływem alkoholu to kolejne przestępstwo na koncie tego mężczyzny, popełnione w warunkach recydywy.

Zarzuty dla krewkiego traktorzysty

60-latek wkrótce będzie tłumaczył się przed sądem. Mężczyzna odpowie za szereg przestępstw:

  • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
  • niezastosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów,
  • kierowanie gróźb karalnych pod adresem funkcjonariusza,
  • czynną napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia (siekiery).

Sprawę bada obecnie Posterunek Policji w Krasnobrodzie.

Mariusz zginął na drodze. Potrącił go pijany przyjaciel byłej żony
