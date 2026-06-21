Opolscy policjanci zatrzymali w Poniatowej 28-latka, który w środę po południu groził dwóm mężczyznom przedmiotem przypominającym broń palną i zmuszał ich do określonych zachowań.

Agresor, będący pod wpływem prawie 2 promili alkoholu, podczas interwencji odrzucił przedmiot do wody, który następnie został wydobyty przez płetwonurków.

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim zastosował wobec 28-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności za kierowanie gróźb karalnych i zmuszanie do określonego zachowania.

28-latek terroryzował przechodniów w Poniatowej

W środę (17 czerwca) po południu do dyżurnego opolskiej jednostki wpłynęło niepokojące zgłoszenie. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że napastnik posługując się przedmiotem przypominającym broń palną, groził mu pozbawieniem życia. Co więcej, agresor szarpał oraz ściskał za szyję i głowę, zmuszając ofiarę do wyrzucenia wszystkiego, co trzymała w rękach. To jednak nie wszystko – drugi z napotkanych mężczyzn również padł ofiarą brutalnych działań 28-latka, który zmusił go do uklęknięcia i założenia rąk na głowę.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano opolskich policjantów. Na moście, przy ulicy Nałęczowskiej w Poniatowej, funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn. Jeden z nich trzymał drugiego od tyłu za szyję, co potwierdzało wcześniejsze zgłoszenie. Policjanci bez wahania podjęli interwencję. Podczas próby zatrzymania, agresywny 28-latek, chcąc pozbyć się dowodów, odrzucił na ziemię trzymany w ręku przedmiot, a następnie kopnął go w kierunku wody. Pokrzywdzony 42-latek zeznał, że był to przedmiot przypominający broń palną, którą napastnik mu groził.

W związku z tym, że przedmiot trafił do wody, do akcji wkroczyli specjaliści. Na miejsce wezwano płetwonurków z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. Po dokładnym sprawdzeniu dna zbiornika wodnego, udało się wydobyć przedmiot, który rzeczywiście przypominał broń palną. Był to kluczowy dowód w sprawie, potwierdzający zeznania pokrzywdzonych i obciążający zatrzymanego 28-latka.

Pijany agresor za kratami. Co mu grozi?

Agresywny mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Jak się okazało, był to mieszkaniec Poniatowej, który w chwili interwencji znajdował się pod silnym wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Wkrótce 28-latek odpowie za swoje bezprawne działania. Zostaną mu postawione zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz zmuszania do określonego zachowania. Za te przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, przychylając się do wniosku Policji i Prokuratury, zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

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