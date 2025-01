W takim stanie przywiozła dziecko do przedszkola. Groza!

W poniedziałek (20.01) kilka minut po godzinie 8 policjanci z Zamościa otrzymali zgłoszenie o prawdopodobnie nietrzeźwej kobiecie kierującej autem. - Zgłaszająca na bieżąco informowała służby, którędy przemieszcza się kierująca wskazując markę i numer rejestracyjny pojazdu. Kierująca, której dotyczyło zgłoszenie podróżowała z dzieckiem. Poruszała się przez miejscowości w gminie Nielisz - informuje podkomisarz Dorota Krukowska - Bubiło z KMP Zamość.

Ustalenia policjantów były szokujące. 37-latka kierująca volvo przywiozła swoje 5-letnie dziecko do przedszkola. Następnie pojechała do innej miejscowości, zostawiła auto na parkingu i poszła do pracy. Była kompletnie pijana. Badanie alkomatem wykazało u 37-latki ponad 2,5 promila. - Mundurowi zatrzymali jej prawo jazdy. Kobieta odpowie teraz za kierowanie pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 3. O jej nieodpowiedzialnym zachowaniu zostanie powiadomiony sąd rodzinny - kontynuuje podkomisarz Krukowska-Bubiło.

