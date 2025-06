22-latka bez prawa roztrzaskała się na drzewie. Koszmarny widok

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb we wtorek (3 czerwca) około godz. 23. Jak informuje policja, do wypadku doszło w miejscowości Rabinówka na ul. Tomaszowskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-latka z miejscowości Rachanie, kierująca Renault Scenic, jechała od strony Pasiek. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nie dostosowała prędkości do warunków drogowych, w wyniku czego straciła panowanie nad autem.

Groźny wypadek w Rabinówce. 22-latka prowadziła bez uprawnień i po alkoholu

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Raenault Scenic, 22-latka z miejscowości Rachanie, jechała od miejscowości Pasieki i na skrzyżowaniu z drogą powiatową nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, wjechała do rowu, następnie uderzyła w ogrodzenie i drzewo - informuje młodszy aspirant Aneta Brzykcy z KPP Tomaszów Lubelski.

W samochodzie znajdowało się dwóch pasażerów – 35-latek i 36-latek z Tomaszowa Lubelskiego. Cała trójka doznała obrażeń kończyn dolnych i została przetransportowana do szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Policjanci szybko ustalili, że kierująca nie posiadała prawa jazdy, a badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jej organizmie. Na tym jednak nie koniec – jeden z pasażerów był poszukiwany do odbycia kary aresztu.

Za swoje czyny 22-latka odpowie przed Sądem Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.

Pijani kierowcy na polskich drogach

Plaga pijanych kierowców na polskich drogach wciąż stanowi poważny problem, mimo licznych kampanii społecznych i zaostrzanych przepisów. Każdego dnia policja zatrzymuje setki osób, które decydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu, narażając życie swoje, pasażerów i innych uczestników ruchu. Wypadki z udziałem nietrzeźwych kierowców często kończą się tragicznie.