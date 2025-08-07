28-latka poszukiwana listem gończym zatrzymana w Świdniku. Była kompletnie zaskoczona

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-07 13:30

Policjanci zatrzymali 28-letnią kobietę, która od dłuższego czasu ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwana była listem gończym oraz na podstawie trzech zarządzeń o przymusowym doprowadzeniu do zakładu karnego. Jej specjalnością były oszustwa internetowe oraz unikanie płacenia za wynajmowane mieszkania. Teraz trafiła za kratki.

28-latka poszukiwana listem gończym zatrzymana w Świdniku. Była kompletnie zaskoczona

i

Autor: KWP Lublin 28-latka poszukiwana listem gończym zatrzymana w Świdniku. Była kompletnie zaskoczona
  • 28-letnia kobieta była poszukiwana listem gończym
  • Odpowiada za liczne oszustwa — głównie internetowe i związane z wynajmem mieszkań
  • Często zmieniała miejsce pobytu i wygląd, by uniknąć zatrzymania
  • Namierzona w jednym z mieszkań w Świdniku przez policjantów z KMP Lublin
  • Po zatrzymaniu trafiła do zakładu karnego – do odbycia ma prawie 3 lata więzienia

Fałszywe ogłoszenia i nieopłacone mieszkania

Z ustaleń śledczych wynika, że 28-latka wystawiała na portalach internetowych ogłoszenia o sprzedaży sprzętu elektronicznego. Klienci płacili za towary, których nigdy nie otrzymywali. To jednak nie jedyny sposób, w jaki kobieta oszukiwała innych. - Dodatkowo wynajmowała mieszkania i nie płaciła za nie. Po pewnym czasie znikała - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Czytaj też: Tragiczny wypadek w Lublinie. Kierowca kompletnie pijany. 40-letnia pasażerka zmarła w szpitalu

Działała w sposób zaplanowany i ostrożny — często zmieniała miejsce pobytu oraz wygląd, by utrudnić identyfikację. 

Zatrzymana przed klatką schodową

Po intensywnych działaniach operacyjnych funkcjonariusze z Lublina ustalili, że kobieta może przebywać w jednym z mieszkań w Świdniku. Do zatrzymania doszło kilka dni temu. 28-latka wpadła tuż przed wejściem do bloku, gdy w pośpiechu próbowała dostać się do środka. – Kobieta kompletnie nie spodziewała się interwencji – kontynuuje podinspektor Kamil Gołębiowski.

Po zatrzymaniu i wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, poszukiwana została przetransportowana do zakładu karnego. Ma do odbycia karę blisko 3 lat pozbawienia wolności.

Sonda
Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję?
Noc Kultury w Lublinie
Lublin SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA LUBLIN
LUBLIN POLICJA