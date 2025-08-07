28-letnia kobieta była poszukiwana listem gończym

Odpowiada za liczne oszustwa — głównie internetowe i związane z wynajmem mieszkań

Często zmieniała miejsce pobytu i wygląd, by uniknąć zatrzymania

Namierzona w jednym z mieszkań w Świdniku przez policjantów z KMP Lublin

Po zatrzymaniu trafiła do zakładu karnego – do odbycia ma prawie 3 lata więzienia

Fałszywe ogłoszenia i nieopłacone mieszkania

Z ustaleń śledczych wynika, że 28-latka wystawiała na portalach internetowych ogłoszenia o sprzedaży sprzętu elektronicznego. Klienci płacili za towary, których nigdy nie otrzymywali. To jednak nie jedyny sposób, w jaki kobieta oszukiwała innych. - Dodatkowo wynajmowała mieszkania i nie płaciła za nie. Po pewnym czasie znikała - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Działała w sposób zaplanowany i ostrożny — często zmieniała miejsce pobytu oraz wygląd, by utrudnić identyfikację.

Zatrzymana przed klatką schodową

Po intensywnych działaniach operacyjnych funkcjonariusze z Lublina ustalili, że kobieta może przebywać w jednym z mieszkań w Świdniku. Do zatrzymania doszło kilka dni temu. 28-latka wpadła tuż przed wejściem do bloku, gdy w pośpiechu próbowała dostać się do środka. – Kobieta kompletnie nie spodziewała się interwencji – kontynuuje podinspektor Kamil Gołębiowski.

Po zatrzymaniu i wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, poszukiwana została przetransportowana do zakładu karnego. Ma do odbycia karę blisko 3 lat pozbawienia wolności.

