Oszuści nie próżnują. Atakują Polaków kolejny raz
W dobie powszechnej cyfryzacji, kiedy większość codziennych spraw załatwiamy przez internet lub smartfona, oszuści nie ustają w poszukiwaniu nowych metod wyłudzania danych i pieniędzy. Cyberprzestępczość rośnie w siłę, a ofiarą ataku może paść każdy - niezależnie od wieku czy poziomu wiedzy technologicznej. Phishing, fałszywe SMS-y, spreparowane strony internetowe i złośliwe aplikacje to tylko niektóre z narzędzi, którymi posługują się oszuści, by zdobyć nasze dane osobowe, dane do logowania czy środki z kont bankowych. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić kontrolę nad swoim bezpieczeństwem online.
Uwaga na fałszywe SMS-y o przesyłkach. Poczta Polska ostrzega
Poczta Polska ostrzega swoich klientów przed nową kampanią phishingową. Mechanizm działania przestępców jest prosty, ale skuteczny - wysyłają oni SMS-y o rzekomo niedostarczonej przesyłce. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do spreparowanej strony internetowej, która łudząco przypomina oficjalny serwis Pocztex.
Celem ataku jest wyłudzenie danych osobowych lub danych do logowania, a także zainstalowanie złośliwego oprogramowania na telefonie ofiary. Jak informuje Poczta Polska, linki zawarte w wiadomościach prowadzą do niebezpiecznych domen, które znajdują się na liście ostrzeżeń CERT Polska. Każdy, kto dostał taką wiadomość nie powinien klikać w link, a o całej sytuacji warto poinformować operatora pocztowego.
Jak chronić się przed oszustami?
W dobie cyfrowej czujność to podstawa. Oto najważniejsze zasady, które pomogą Ci nie dać się złapać w sidła cyberprzestępców:
- Nie klikaj w podejrzane linki
- Sprawdzaj adresy stron internetowych
- Nie podawaj danych przez SMS ani e-mail
- Aktualizuj oprogramowanie
- Korzystaj z programów antywirusowych
- Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
- Zgłaszaj podejrzane wiadomości.