Klienci Poczty Polskiej są celem nowej fali oszustw SMS, podszywających się pod usługę Pocztex.

Fałszywe wiadomości zawierają linki prowadzące do spreparowanych stron, mających na celu wyłudzenie danych lub zainfekowanie telefonu.

Poczta Polska i CERT Polska ostrzegają przed klikaniem w podejrzane linki. Dowiedz się, jak chronić się przed cyberprzestępcami.

Oszuści nie próżnują. Atakują Polaków kolejny raz

W dobie powszechnej cyfryzacji, kiedy większość codziennych spraw załatwiamy przez internet lub smartfona, oszuści nie ustają w poszukiwaniu nowych metod wyłudzania danych i pieniędzy. Cyberprzestępczość rośnie w siłę, a ofiarą ataku może paść każdy - niezależnie od wieku czy poziomu wiedzy technologicznej. Phishing, fałszywe SMS-y, spreparowane strony internetowe i złośliwe aplikacje to tylko niektóre z narzędzi, którymi posługują się oszuści, by zdobyć nasze dane osobowe, dane do logowania czy środki z kont bankowych. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić kontrolę nad swoim bezpieczeństwem online.

Uwaga na fałszywe SMS-y o przesyłkach. Poczta Polska ostrzega

Poczta Polska ostrzega swoich klientów przed nową kampanią phishingową. Mechanizm działania przestępców jest prosty, ale skuteczny - wysyłają oni SMS-y o rzekomo niedostarczonej przesyłce. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do spreparowanej strony internetowej, która łudząco przypomina oficjalny serwis Pocztex.

Celem ataku jest wyłudzenie danych osobowych lub danych do logowania, a także zainstalowanie złośliwego oprogramowania na telefonie ofiary. Jak informuje Poczta Polska, linki zawarte w wiadomościach prowadzą do niebezpiecznych domen, które znajdują się na liście ostrzeżeń CERT Polska. Każdy, kto dostał taką wiadomość nie powinien klikać w link, a o całej sytuacji warto poinformować operatora pocztowego.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Z tych numerów telefonów dzwonią oszuści. Nie odbieraj!

Jak chronić się przed oszustami?

W dobie cyfrowej czujność to podstawa. Oto najważniejsze zasady, które pomogą Ci nie dać się złapać w sidła cyberprzestępców:

Nie klikaj w podejrzane linki

Sprawdzaj adresy stron internetowych

Nie podawaj danych przez SMS ani e-mail

Aktualizuj oprogramowanie

Korzystaj z programów antywirusowych

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Zgłaszaj podejrzane wiadomości.