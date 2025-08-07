Klienci Poczty Polskiej na celowniku oszustów. Dostałeś taki SMS? To próba wyłudzenia!

Oszuści znów uderzają! W sieci krąży nowa fala fałszywych wiadomości SMS, które podszywają się pod Pocztex – usługę kurierską Poczty Polskiej. Niestety, ale wystarczy jedno kliknięcie w niebezpieczny link, by paść ofiarą kradzieży danych lub zainfekować swój telefon złośliwym oprogramowaniem.

  • Klienci Poczty Polskiej są celem nowej fali oszustw SMS, podszywających się pod usługę Pocztex.
  • Fałszywe wiadomości zawierają linki prowadzące do spreparowanych stron, mających na celu wyłudzenie danych lub zainfekowanie telefonu.
  • Poczta Polska i CERT Polska ostrzegają przed klikaniem w podejrzane linki. Dowiedz się, jak chronić się przed cyberprzestępcami.

Oszuści nie próżnują. Atakują Polaków kolejny raz

W dobie powszechnej cyfryzacji, kiedy większość codziennych spraw załatwiamy przez internet lub smartfona, oszuści nie ustają w poszukiwaniu nowych metod wyłudzania danych i pieniędzy. Cyberprzestępczość rośnie w siłę, a ofiarą ataku może paść każdy - niezależnie od wieku czy poziomu wiedzy technologicznej. Phishing, fałszywe SMS-y, spreparowane strony internetowe i złośliwe aplikacje to tylko niektóre z narzędzi, którymi posługują się oszuści, by zdobyć nasze dane osobowe, dane do logowania czy środki z kont bankowych. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić kontrolę nad swoim bezpieczeństwem online.

Uwaga na fałszywe SMS-y o przesyłkach. Poczta Polska ostrzega

Poczta Polska ostrzega swoich klientów przed nową kampanią phishingową. Mechanizm działania przestępców jest prosty, ale skuteczny - wysyłają oni SMS-y o rzekomo niedostarczonej przesyłce. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do spreparowanej strony internetowej, która łudząco przypomina oficjalny serwis Pocztex.

Celem ataku jest wyłudzenie danych osobowych lub danych do logowania, a także zainstalowanie złośliwego oprogramowania na telefonie ofiary. Jak informuje Poczta Polska, linki zawarte w wiadomościach prowadzą do niebezpiecznych domen, które znajdują się na liście ostrzeżeń CERT Polska. Każdy, kto dostał taką wiadomość nie powinien klikać w link, a o całej sytuacji warto poinformować operatora pocztowego.

Jak chronić się przed oszustami?

W dobie cyfrowej czujność to podstawa. Oto najważniejsze zasady, które pomogą Ci nie dać się złapać w sidła cyberprzestępców:

  • Nie klikaj w podejrzane linki
  • Sprawdzaj adresy stron internetowych
  • Nie podawaj danych przez SMS ani e-mail
  • Aktualizuj oprogramowanie
  • Korzystaj z programów antywirusowych
  • Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
  • Zgłaszaj podejrzane wiadomości.
