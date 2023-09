Patryk tak odpłacił się rodzinie za miłość. Pożar i straty na 200 tys. złotych

Tłumy na wykopkach w Muzeum Wsi Lubelskiej. "Dla przyjemności to co innego niż z obowiązku"

W położonym na obrzeżach Lublina Motyczu stara wiejska zabudowa miesza się z nowymi domami, których wciąż przybywa. I starzy i nowi mieszkańcy wiedzą jednak dokładnie, gdzie doszło do pożaru i jaka była jego przyczyna. - To porządny dom i bardzo porządna rodzina. Szkoda ich, jak one sobie to wszystko wytłumaczą w głowach - mówi jeden z sąsiadów, mając na myśli matkę i babkę chłopaka, któremu kilka lat temu umarł ojciec. O Patryku P., potężnie zbudowanym młodym mężczyźnie nikt nie ma dobrego zdania, jakby kompletnie nie pasował do tego poukładanego i kulturalnego domu. Z pucołowatego młodzieniaszka, trochę urwisa, zmienił się w chuligana. - Wskakiwał jak był mały na bryczkę, żeby go do mleczarni zawieźć - wspomina starszy człowiek. Ostatnio stał się nieznośny. Szyby komuś wybił w domu, awanturę w autobusie zrobił...

Kilka dni temu wyszło na jaw, że to wierzchołek góry lodowej. Co najmniej przez ostatnie półtora roku Patryk P. znęcał się nad swoją matką i babką. Psychicznie i fizycznie. W sobotę po południu urządził we własnym domu karczemna awanturę. - Syn wszczął awanturę, podczas której zaczął ją dusić oraz grozić pozbawieniem życia. Mężczyzna był bardzo agresywny. Kobieta uciekła z domu. Po chwili zauważyła, że budynek został podpalony - opowiada nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Straty na 200 tys. złotych

Płonęło wnętrze domu, na szczęście na miejscu pojawili się strażacy, którym udało się nie dopuścić do całkowitego zniszczenia. Tyle tylko, że i tak remont wnętrza budynku to koszt 200 tysięcy złotych. Patryk P., który wychodząc z domu wylał w przedpokoju benzynę i podpalił zrazu przyglądał się działaniom strażaków. Kiedy chcieli ująć go policjanci, wpadł w szał. Trafił do szpitala, a kiedy doszedł do siebie, zamknęły się za nim kraty aresztu. Był pijany. - Dodatkowo mógł znajdować się pod wpływem narkotyków. Po badaniach lekarskich trafił do policyjnej celi - informuje oficer prasowy. Usłyszał zarzuty znęcania nad rodziną oraz zniszczenia mienia poprzez podpalenie. Na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Łomża. Osiłek bez koszulki szalał na komendzie. Trzeba było kilku policjantów, żeby go obezwładnić Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.