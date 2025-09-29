Pamiętne urodziny 19-latki. Straciła prawo jazdy za 115 km/h w terenie zabudowanym

2025-09-29 13:53

19-letnia kierująca Nissanem, zatrzymana przez policjantów we Włodawie, zapamięta swoje urodziny na długo. W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, pędziła aż 115 km/h. Zamiast radości z kolejnego roku życia spotkały ją surowe konsekwencje – wysoki mandat, punkty karne i utrata prawa jazdy.

W niedzielę (29.09) po godzinie 17 policjanci zatrzymali 19-latkę kierującą nissanem. W miejscowości Żuków młoda kobieta pędziła w obszarze zabudowanym z prędkością aż 115 km/h, podczas gdy obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h. - Podczas legitymowania okazało się, że kierująca tego dnia obchodziła swoje urodziny - powiedziała podkomisarz Elwira Tadyniewicz z KPP Włodawa.

Okazało się, że prawo jazdy posiadała od niespełna roku. Świętowanie za kierownicą skończyło się dla niej wyjątkowo przykrym akcentem. Policjanci ukarali 19-latkę mandatem w wysokości 2 000 złotych oraz nałożyli 14 punktów karnych. Ponadto, za rażące przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, zatrzymano jej prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną poważnych wypadków drogowych. – Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości i zwalniali w miejscach, gdzie przepisy oraz zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności – podkreśla podkomisarz Elwira Tadyniewicz. Zdarzenie wpisuje się w działania profilaktyczne prowadzone w ramach kampanii „Mistrzu, zwolnij”, której celem jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie zagrożeń związanych z nadmierną prędkością i promowanie jazdy zgodnej z przepisami.

