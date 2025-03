Otrzymała wezwanie na komisję wojskową. Nie tego się spodziewała!

Majdan Ostrowski to wyjątkowa wieś na Lubelszczyźnie. Pani sołtys nie patyczkuje się. "Ja tu pilnuję i zgłoszę na policję"

Pamiętacie to danie?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Na nazwach tych miejscowości można połamać język. Wiesz, gdzie one leżą?

Autor:

Spis treści

Komisja wojskowa 2025. Tysiące Polaków otrzymuje wezwania

W 2025 roku kwalifikacja wojskowa obejmie około 230 tys. osób. Cały proces wzywania na komisję rozpoczął się już z początkiem lutego i ma potrwać do końca kwietnia. W tym roku zgodnie z rozporządzeniem MON na kwalifikację wzywani są m.in. mężczyźni urodzeni w 2006 roku i ci urodzeni w latach 2001-2005, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Co ciekawe, wezwanie mogą otrzymać także kobiety, które posiadają odpowiednie kwalifikacje m.in. lekarki, pielęgniarki, dentystki, fizjoterapeutki, tłumaczki czy psycholożki. List z wezwaniem otrzymała m.in. Eliza Konieczna, zdobywająca popularność tiktokerka, która postanowiła zrelacjonować całą wizytę na swoim profilu.

TikTokerka pokazała, jak wygląda komisja wojskowa. "Mogłam powiedzieć, co chcę"

TikTokerka od samego początku była zdziwiona wezwaniem, lecz stawiła się na kwalifikację i przeżyła nie lada zdziwienie. W filmie, który opublikowała na swoim koncie opowiedziała, jak wyglądał cały proces.

Przyjechałam o 7:30. Wchodzę, a tam siedzi jakieś 20 chłopaków. Myślałam, że komisja jest organizowana tylko dla kobiet, a nie dla wszystkich. [...] Trzeba było wypisać swoje podstawowe dane, np. czy jestem po ślubie, czy mam dzieci, czym się zajmuję, czy byłam hospitalizowana, wszystkie ukończone szkoły, dosłownie wszystko - mówiła w filmie na TikToku.

Młoda kobieta po wypełnieniu dokumentów musiała udać do oddzielnego pomieszczenia, w którym przeprowadzany był wywiad. Następnie nadszedł czas na odwiedzenie gabinetu lekarskiego, w którym opowiedziała specjaliście o swoich schorzeniach, hospitalizacjach czy przyjmowanych lekach.

Nie było ćwiczeń, nie musiałam się rozebrać, zapytali o wzrost i wagę, mogłam powiedzieć, co chcę - napisała w komentarzu pod filmem autorka nagrania.

Koniec końców przyznano jej kategorię "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Tiktokera była bardzo zadowolona z finalnej decyzji komisji, bowiem - jak wspominała - nie uważa, aby była odpowiednią osobą do takich działań.

Sonda Czy weźmiesz udział w ćwiczeniach wojskowych? Tak Nie Nie wiem

SZKOLENIA WOJSKOWE JESZCZE W TYM ROKU! Motyka: nie mamy czasu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd