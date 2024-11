Oto najbardziej zadłużony Polak. Astronomiczna kwota, nie wypłaci się do końca życia

Policjanci szują tego człowieka. Widziałeś go? Zgłoś to policji. "Zapewniamy anonimowość"

Polacy toną w długach. W ciągu roku nieopłacone zobowiązania wzrosły o 2,9 mld zł, co stanowi wzrost o 3,5 proc. Z drugiej strony liczba dłużników w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyła się o 117 tysięcy osób. Najwięcej dłużników jest na Mazowszu, gdzie zadłużenie sięga 17 miliardów złotych. Z kolei w woj. opolskim, świętokrzyskim i podlaskim kwota nie przekracza 2 miliardów złotych. Tyle dane wojewódzkie, a kto jest w czołówce dłużników? Niechlubne TOP 10 rankingu to cztery kobiety i sześciu mężczyzn. Rekordzista to 68-latek z Lubelszczyzny. Jego dług wynosi aż 90,4 mln zł. Na dalszych miejscach są 51-latek z Pomorza (76 milionów) i 42-latka z Mazowsza (prawie 74 miliony złotych długu). Najczęściej zadłużają się młodzi, osoby poniżej 35 roku życia.

Co wiemy o długach Polaków? Pożyczamy, aby mieć wyższy standard życia

Dlaczego Polacy toną w długach? 60 proc. osób zalegających z płatnościami za główną przyczynę wskazuje wzrost kosztów życia. Z raportu BIG InfoMonitor wynika, że niskie zarobki i inflacja to przyczyna problemów z nieuregulowanymi opłatami. Długi ma ponad jedna trzecia Polaków. Zadłużamy się głównie po to, aby podnieść standard życia. Z raportów wynika, że raty zadłużonych pochłaniają do 20 proc. ich dochodów. Najczęściej są to zobowiązania krótkoterminowe (43 proc.), które powinniśmy spłacić w ciągu roku. Zobowiązania długoterminowe, czyli minimum 20 lat, ma 9 proc. zadłużonych Polaków. Przeważnie są to kredyty hipoteczne, które zaciągają osoby w wieku 35-44 lat (17 proc.), przede wszystkim z wyższym wykształceniem (13 proc.)

