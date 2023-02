Oto, co alkohol robi z człowieka. 17-latek pójdzie siedzieć na pięć lat?!

Chłopiec wpadł do rzeki

Historia 17-latka to najlepszy przykład tego, do czego może doprowadzić wypity alkohol. Chłopak wracając z imprezy urodzinowej postanowił swój entuzjazm ''wyładować" na Bogu ducha winnemu ogrodzeniu. Tożsamość wandala bardzo szybko ustalili policjanci z Krasnegostawu, którzy zatrzymali 17-latka w poniedziałek, 30 stycznia. - Pokrzywdzeni oszacowali wartość strat na łączną kwotę prawie 2000 złotych. Zatrzymany usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia. Swoje zachowanie tłumaczył wypitym wcześniej alkoholem. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za uszkodzenia mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - czytamy na stronie lubelskiej policji. Niesforny 17-latek usłyszał już zarzuty, teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

