Oszuści znów uderzają! Telefon od „lekarza” może kosztować fortunę

Marta Grabiec
2026-03-23 10:34

Policja ostrzega przed kolejną metodą oszustów, którzy podszywają się pod lekarzy i wyłudzają pieniądze od seniorów. W ostatnich dniach na Lubelszczyźnie doszło do dwóch takich przypadków.

Seniorka

i

Autor: Unsplash.com

Policja ostrzega przed metodą „na lekarza”

Policjanci informują o niebezpiecznej metodzie działania przestępców, którzy wykorzystują zaufanie i emocje starszych osób.

Oszuści kontaktują się telefonicznie, podając się za lekarzy, dyrektorów szpitali lub członków rodziny. W trakcie rozmowy przekonują, że bliska osoba znajduje się w ciężkim stanie i pilnie potrzebuje kosztownej operacji lub leczenia. Przestępcy żądają dużych sum pieniędzy, dopytują o oszczędności oraz kosztowności i nakłaniają do ich natychmiastowego przekazania.

Jak podkreśla policja, schemat działania jest powtarzalny, a oszuści działają pod presją czasu, by uniemożliwić ofiarom weryfikację informacji.

Seniorki straciły blisko 300 tysięcy złotych

Jak informują funkcjonariusze, w weekend na Lubelszczyźnie doszło do dwóch oszustw. Ofiarami padły seniorki, które odebrały telefony od osób podających się za lekarza.

W trakcie rozmów zostały zmanipulowane i uwierzyły w historię o ciężko chorych bliskich. W przekonaniu, że ratują życie swoich rodzin, przygotowały wszystkie oszczędności i przekazały je oszustom, którzy pojawili się bezpośrednio w ich mieszkaniach. Łącznie kobiety straciły blisko 300 tysięcy złotych.

Apel policji: zachowaj ostrożność

Policja apeluje o szczególną czujność w kontaktach z nieznajomymi. Funkcjonariusze przypominają, że przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy należy skontaktować się bezpośrednio z osobą, której sprawa dotyczy, i zweryfikować przekazywane informacje.

Mundurowi podkreślają, że rozsądek i rozwaga mogą uchronić przed utratą oszczędności. W przypadku podejrzenia próby oszustwa należy natychmiast powiadomić policję – zaznacza podkomisarz Kamil Karbowniczek.

Galeria zdjęć 10
Sonda
Czy spotkałeś się kiedyś z próbą oszustwa przez telefon lub internet?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMERYCI OSZUSTWO
OSZUSTWO