Oszuści podszywają się pod KAS. Groźne ulotki na parkingach

Marta Grabiec
2026-04-17 12:06

Przestępcy znaleźli kolejny sposób na wyłudzanie pieniędzy i poufnych informacji. Tym razem posługują się wizerunkiem Krajowej Administracji Skarbowej i zostawiają fałszywe wezwania do zapłaty na szybach samochodów. Przedstawiciele instytucji ostrzegają, że zeskanowanie nadrukowanego kodu może skończyć się poważnymi kłopotami.

Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową

Do urzędników docierają kolejne informacje o bezczelnych metodach działania złodziei. Naciągacze umieszczają na szybach aut papierowe świstki, które do złudzenia przypominają oficjalne wezwania do uregulowania grzywny. Aby uśpić czujność kierowców, przestępcy bezprawnie wykorzystują na wydrukach oficjalne logo Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedstawiciele skarbówki stanowczo odcinają się od tego procederu. Podkreślają, że państwowa instytucja nigdy nie informuje o nałożonych karach finansowych w taki sposób. Wszelkie kartki pozostawione za wycieraczką są wyłącznie dziełem naciągaczy i nie mają absolutnie żadnej mocy prawnej.

Kody QR na fałszywych mandatach prowadzą do złośliwego oprogramowania

Kluczowym elementem złodziejskiej pułapki jest umieszczony na papierze znak graficzny, który ma rzekomo ułatwić szybkie uregulowanie należności. Skierowanie na niego obiektywu aparatu uruchamia ukryty i wysoce szkodliwy adres internetowy. Zamiast bezpiecznego panelu płatności, użytkownik trafia na witrynę zaprojektowaną specjalnie do kradzieży wrażliwych danych osobowych.

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa alarmują, że lekkomyślne użycie smartfona w tej sytuacji grozi fatalnymi skutkami. Złośliwy skrypt może w kilka sekund zainfekować urządzenie mobilne niebezpiecznym wirusem. W najbardziej dramatycznym scenariuszu ofiara traci całkowity dostęp do swoich aplikacji bankowych oraz zgromadzonych oszczędności.

Apel KAS do kierowców. Nie daj się nabrać na wezwania do zapłaty

Administracja państwowa przypomina, że oficjalna korespondencja dotycząca wykroczeń drogowych zawsze trafia do obywateli tradycyjną i sformalizowaną drogą. Komunikaty wsuwane pod pióra wycieraczek to stuprocentowa próba oszustwa. Z tego powodu urzędnicy kategorycznie odradzają wchodzenie w jakiekolwiek interakcje z podejrzanymi wydrukami.

W przypadku natrafienia na spreparowany dokument za szybą własnego pojazdu, najlepiej od razu wyrzucić go do kosza. Absolutnie zakazane jest skanowanie umieszczonych tam symboli czy wykonywanie przelewów na podane konta. Warto również przekazać to stanowcze ostrzeżenie członkom rodziny oraz znajomym, aby uchronić ich przed utratą pieniędzy.

