Za szybko i nie pierwszy raz. Policja w Lublinie zatrzymała kierowcę Cybertrucka

Marta Grabiec
2026-04-17 11:19

Aż 115 km/h pędził ulicami Lublina kierowca charakterystycznego Cybertrucka. 43-latek został namierzony przez policjantów z drogówki. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, co skończyło się dla niego utratą uprawnień, punktami karnymi i potężną karą finansową.

Cybertruck

i

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Policjanci w nieoznakowanym radiowozie namierzyli Cybertrucka w Lublinie

W czwartek funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego lubelskiej komendy patrolowali ulice miasta. Ich uwagę przykuł przemieszczający się z dużą prędkością pojazd marki Cybertruck. Mundurowi poruszający się nieoznakowanym radiowozem natychmiast postanowili zatrzymać futurystyczne auto do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział 43-latek, który zignorował obowiązujące w obszarze zabudowanym przepisy.

Kierowca Cybertrucka jechał 115 km/h w terenie zabudowanym

Policyjny pomiar rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące zachowania kierującego. Mężczyzna pędził aż 115 km/h na odcinku, gdzie znaki pozwalały na jazdę z maksymalną prędkością 50 km/h. Oznaczało to przekroczenie dozwolonego limitu o dokładnie 65 km/h. Mundurowi podkreślają, że tak drastyczne łamanie przepisów w obszarze zabudowanym stwarza ogromne zagrożenie, zwłaszcza dla pieszych przebywających w pobliżu jezdni i innych uczestników ruchu.

Recydywa na drodze. 4000 zł mandatu dla 43-latka

Podczas weryfikacji danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 43-latek miał już na koncie podobne naruszenia prawa. Z uwagi na drogową recydywę, mundurowi nałożyli na niego znacznie surowszą karę. Kierujący otrzymał mandat w wysokości 4000 złotych oraz 14 punktów karnych, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na trzy miesiące. Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie ostrożności i bezwzględne przestrzeganie limitów prędkości, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Sonda
Czy stosujesz się do ograniczeń prędkości?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

