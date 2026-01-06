Ostrzeżenie dla Lubelszczyzny! Ta pogoda może być groźna

W województwie lubelskim nadchodzą silne mrozy. Wojewoda apeluje o czujność

Uwaga! Od czwartku do soboty(8-10 stycznia) w województwie lubelskim prognozowane są silne mrozy. W nocy temperatura może spaść nawet do minus 20–25 stopni Celsjusza. Informację przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po wtorkowym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które było poświęcone aktualnej sytuacji meteorologicznej w regionie. Jak podkreślił wojewoda, przewidywane temperatury to realne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie osób starszych, samotnych oraz bezdomnych. Najtrudniejsze warunki mają wystąpić w nocy z czwartku na piątek oraz z piątku na sobotę. – Bądźmy po prostu wrażliwi – apelował Komorski, zachęcając mieszkańców do reagowania na sytuacje, w których ktoś może potrzebować pomocy. Na terenie Lubelszczyzny dostępnych jest obecnie około 550 miejsc tymczasowego schronienia, w tym noclegownie, schroniska i ogrzewalnie. Jak zapewnił rzecznik wojewody Marcin Bubicz, placówki te są przygotowane na zwiększone potrzeby i w razie konieczności liczba miejsc może zostać szybko zwiększona.

Jeśli chodzi o śnieg, najbardziej niekorzystne prognozy dla regionu najprawdopodobniej się nie sprawdzą

Sytuacja na drogach, mimo zimowej aury, pozostaje pod kontrolą. Zastępca dyrektora lubelskiego oddziału GDDKiA ds. zarządzania drogami i mostami Marek Żmijan poinformował, że najbardziej niekorzystne prognozy dla regionu najprawdopodobniej się nie sprawdzą. Niż genueński zmienił bowiem swoją trajektorię i przesunął się bardziej nad Ukrainę. W najbliższych dniach możliwe są jednak opady śniegu na południu województwa – lokalnie pokrywa śnieżna może osiągnąć od 15 do 25 cm. Służby medyczne odnotowują wzrost liczby interwencji związanych z zimą. Jak przekazał kierownik dyspozytorni medycznej w Lublinie Artur Rogowski, w listopadzie było około 15 wyjazdów do przypadków wychłodzenia organizmu i urazów, w grudniu – już około 30. Nie są to jednak liczby, które paraliżowałyby system ratownictwa. – Nie obserwujemy zatorów w szpitalach ani kolejek przed SOR-ami – zaznaczył. Ratownicy apelują, by w czasie mrozów reagować na niepokojące sytuacje, np. widok osoby długo przebywającej na przystanku czy ławce. W takich przypadkach należy powiadomić odpowiednie służby.

