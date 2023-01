Osobówka wypadła z drogi w pobliżu przejazdu kolejowego. Nie żyje 74-letni kierowca

Lublin. Kierowca osobówki zasłabł i wypadł z drogi. 74-latek nie żyje

W poniedziałek, 30 stycznia około godz. 13.00, w pobliżu przejazdu kolejowego przy ul. Krężnickiej w Lublinie doszło do tragedii, w której zginął starszy mężczyzna poruszający się samochodem. Jak podaje PAP, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 74-letni kierowca osobówki jechał od strony ul. Krężnickiej, zasłabł, wypadł z drogi, uderzył w latarnię i uszkodził urządzenie do regulacji rogatek. Niestety nie udało się go uratować. Mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego KWP w Lublinie przekazała, że nieprzytomnego mężczyznę pogotowie przewiozło do szpitala, gdzie zmarł. Szczegółowe okoliczności wypadku będą wyjaśnianie w toku prowadzonego postępowania.

