Osób o tych imionach unikaj. Wbiją ci szpilę bez zastanowienia!

Zgodnie z popularnymi przekonaniami, niektóre imiona mogą sugerować pewne cechy charakteru.

Mamy listę 15 imion, które rzekomo noszą osoby szczere do bólu, zadziorne, a nawet nieco zawistne.

Sprawdź, czy Twoje imię lub imiona Twoich bliskich znajdują się na tej liście i dowiedz się, kogo traktować z dystansem!

Od wieków wierzono, że imię może wpływać na losy człowieka, jego charakter, a nawet szczęście w życiu. Dziś traktujemy to raczej z przymrużeniem oka, ale wciąż lubimy sprawdzać, co "mówi" o nas nasze imię. Właśnie dlatego przygotowaliśmy listę piętnastu imion, które według popularnych przekonań i żartobliwych rankingów noszą osoby zadziorne, szczere do bólu i takie, które potrafią wbić szpilę bez mrugnięcia okiem.

Te osoby traktuj z dystansem. Ich imiona mówią więcej niż tysiąc słów

Imię to coś więcej niż tylko zapis w dowodzie osobistym – od wieków przypisywano mu magiczną moc, wierzono, że potrafi kształtować charakter i los. Dziś wiemy, że imię nie determinuje osobowości, ale pewne stereotypy wciąż mają się dobrze i budzą uśmiech.

Osoby o tych imionach są wredne i zawistne [LISTA]

Od Słowian po współczesność – imiona towarzyszą nam od zarania dziejów

Imiona to jeden z najstarszych elementów ludzkiej tożsamości. Nadawano je już tysiące lat temu – w czasach, gdy powstawały pierwsze cywilizacje. W kulturze dawnych Słowian imię często pełniło funkcję talizmanu, czyli miało chronić przed złymi duchami, przynosić pomyślność albo podkreślać cechy charakteru dziecka. Stąd wiele staropolskich imion było dwuczłonowych, jak Mieczysław ("sławny mieczem") czy Bronisława ("ta, która broni sławy").

Z czasem imiona zaczęły być związane z wiarą, np. w średniowieczu w Polsce popularne stały się imiona chrześcijańskie, nawiązujące do świętych i postaci biblijnych. Dziś imiona to nie tylko element tradycji, ale także moda – jedne wracają po latach (jak Zofia czy Jan), inne zyskują popularność dzięki filmom, serialom czy celebrytom.