Osiem lat temu zginęła na służbie. Policjanci wspominają st. sierż. Magdalenę Dolebską

Jacek Chlewicki
2025-10-18 10:53

Osiem lat temu na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła policjantka Magdalena Dolebska z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Dziś funkcjonariusze z Lubelszczyzny wspominają swoją koleżankę, która – jak podkreślają – "do końca wypełniała rotę ślubowania policjanta".

Tego dnia dwoje funkcjonariuszy ruchu drogowego z KPP w Krasnymstawie obsługiwało kolizję drogową. Oznakowany radiowóz, z włączonymi światłami błyskowymi i mijania, stał na poboczu. W pewnym momencie w jego tył uderzył samochód osobowy marki Renault. Siła zderzenia była ogromna – policyjne auto obróciło się i zatrzymało na przeciwnym pasie ruchu, gdzie zderzyło się z nadjeżdżającym Oplem.

Oboje funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala. Niestety, pomimo starań lekarzy, st. sierż. Magdalena Dolebska zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Miała 33 lata.

Jak przekazała mł. asp. Beata Kielizek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, zmarła policjantka służyła w Policji przez pięć lat, od początku kariery związana była z krasnostawską jednostką. Pracowała jako referent w Wydziale Ruchu Drogowego, wielokrotnie była nagradzana za sumienność, zaangażowanie i aktywność. Starszy sierżant Dolebska znana była także ze swojej działalności edukacyjnej. Organizowała i uczestniczyła w spotkaniach z mieszkańcami powiatu krasnostawskiego, ucząc zasad bezpieczeństwa na drodze. Szczególną uwagę poświęcała najmłodszym – dzieciom i młodzieży.

i

Autor: Policja Lubelska/ Materiały prasowe

W rocznicę tragicznego zdarzenia funkcjonariusze złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Magdaleny Dolebskiej. Wspominają ją jako dobrego człowieka, serdeczną koleżankę i oddaną policjantkę, dla której służba była pasją i misją. „Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" – przekazali w komunikacie lubelscy policjanci.

