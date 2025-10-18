Tego dnia dwoje funkcjonariuszy ruchu drogowego z KPP w Krasnymstawie obsługiwało kolizję drogową. Oznakowany radiowóz, z włączonymi światłami błyskowymi i mijania, stał na poboczu. W pewnym momencie w jego tył uderzył samochód osobowy marki Renault. Siła zderzenia była ogromna – policyjne auto obróciło się i zatrzymało na przeciwnym pasie ruchu, gdzie zderzyło się z nadjeżdżającym Oplem.

Oboje funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala. Niestety, pomimo starań lekarzy, st. sierż. Magdalena Dolebska zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Miała 33 lata.

Czytaj też: "Walczył do końca". Nie żyje policjant Kamil Szewczyk z Katowic. Miał 38 lat

Jak przekazała mł. asp. Beata Kielizek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, zmarła policjantka służyła w Policji przez pięć lat, od początku kariery związana była z krasnostawską jednostką. Pracowała jako referent w Wydziale Ruchu Drogowego, wielokrotnie była nagradzana za sumienność, zaangażowanie i aktywność. Starszy sierżant Dolebska znana była także ze swojej działalności edukacyjnej. Organizowała i uczestniczyła w spotkaniach z mieszkańcami powiatu krasnostawskiego, ucząc zasad bezpieczeństwa na drodze. Szczególną uwagę poświęcała najmłodszym – dzieciom i młodzieży.

i Autor: Policja Lubelska/ Materiały prasowe

W rocznicę tragicznego zdarzenia funkcjonariusze złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Magdaleny Dolebskiej. Wspominają ją jako dobrego człowieka, serdeczną koleżankę i oddaną policjantkę, dla której służba była pasją i misją. „Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" – przekazali w komunikacie lubelscy policjanci.

Zobacz też: Aspirant Tomasz Skowronek nie wrócił ze służby. Zginął w tragicznym wypadku