Grób Romualda Lipko w Lublinie odzwierciedla jego muzykę: jest powściągliwy w formie i piękny.

Każdego roku 1 listopada fani oddają hołd artyście.

Odkryj, jak ten niezwykły pomnik upamiętnia legendarnego kompozytora.

Powściągliwy pomnik Romualda Lipko. Hołd dla artysty

Romuald Lipko zmarł w nocy 6 lutego 2020 roku. To był szok, bo kompozytor dał się poznać światu jako wulkan energii, zawsze pełen pomysłów i optymizmu. Lublinianin z urodzenia i wyboru przez kilkadziesiąt lat stworzył potężną ilość hitów zarówno dla swej Budki Suflera, jak i innych artystów. Miał tyle planów, tyle melodii do zapisania w zeszycie nutowym...

Nawet wtedy, kiedy w jego życiu pojawił się bardzo groźny wróg. Artysta zmagał się ze śmiertelną chorobą, ale ani na chwilę nie dopuszczał do siebie myśli o porażce.

− To nowotwór dróg żółciowych wątroby. Póki co, udało się go powstrzymać − opowiadał dziennikarzowi „Super Expressu”.

Wyjątkowy nagrobek Romualda Lipko na lubelskim cmentarzu

Niestety, kompozytor spoczął na najstarszej lubelskiej nekropolii, położonym w centrum miasta cmentarzu przy ul. Lipowej.

Przez kilka miesięcy grób muzyka wyglądał tak, jak w momencie pogrzebu. Dopiero jesienią 2020 roku ruszyły prace, a na ich efekt warto było czekać. Oszczędny w formie, zbudowany z grafitowego granitu w kształcie przypominającym odwróconą łódź. I napis: „CISZA JAK TA.…”.

Nie usłyszymy już nowych kompozycji, ale te, które zostawił nam Romuald Lipko, zostaną z nami na zawsze.

Co roku 1 listopada przy grobie artysty pojawia się mnóstwo osób, które chcą oddać mu hołd. Światła palą u w dolnej części pomnika. Tak, aby nie zakłócać artyście ciszy.