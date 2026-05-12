Odtajnili informacje o UFO. Są polskie wątki! Rolnik opisał szczegóły

USA ujawnia dokumenty o UFO

Zdjęcia, filmy, notatki, raporty wojskowe, zeznania naocznych świadków… i wszystko na wyciągnięcie ręki. 8 maja, w internecie, Pentagon opublikował ponad 160 dokumentów o tajemniczych anomaliach, między innymi w Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nad cieśniną Ormuz, w Grecji, Japonii czy USA. Donald Trump napisał w internecie: „Bawcie się dobrze”.

Wiadomo, że same dokumenty służby gromadziły latami, ale rząd od razu przyznał, że „nie jest w stanie jednoznacznie określić natury obserwowanych zjawisk”. Filmy i zdjęcia często są niewyraźne i przedstawiają obiekty o różnych kształtach. Akta zostały już przez wiele osób uznane za nieistotne, ale nie zmienia to faktu, że za oceanem wrze, bo z różnych stron politycznej areny ruch Trumpa o odtajnieniu akt różnie został odczytany. Jedni mówią, że to zasłona dymna dla konfliktów w Iranie i innych porażek Trumpa, między innymi próba odwrócenia uwagi od sprawy akt Epsteina. Inni zapewniają, że to początek kaskady informacji o istotach pozaziemskich.

Polski wątek w aktach

Jedno jest pewne: w aktach pojawiło się polskie nazwisko. To Władysław Krasuski, który po wojnie wyemigrował do Stanów. Mężczyzna został przesłuchany przez amerykańskie służby 7 listopada 1957 roku i opowiedział wtedy, że w czasie II wojny światowej po wywiezieniu go z Polski do niemieckiego obozu - w 1944 roku - doświadczył czegoś niezwykle tajemniczego. Jadąc do pracy w polu, w obozie pod Berlinem, silnik jego traktora zgasł na drodze prowadzącej przez tereny bagienne. Nie było widać żadnych maszyn ani innych pojazdów, za to słychać było hałas opisany jako wysoki pisk i wycie, podobny do dźwięku wydawanego przez generator elektryczny.

Po chwili pojawił się strażnik SS i traktor odpalił, ale 3 godziny później, na tym samym bagiennym terenie, Krasuski zaobserwował kolisty obiekt o średnicy około 130 metrów, który powoli i pionowo wznosił się aż zniknął mu z oczu. Hałas wydobywający się z pojazdu był podobny (lecz o nieco niższym tonie) do tego słyszanego wcześniej. Co dziwne, Krasuski doskonale pamięta, że wtedy jego traktor ponownie zgasł. Mężczyzna zeznał też Amerykanom, że wtedy razem z kilkunastoma innymi jeńcami wielokrotnie rozmawiał o tym dziwnym zjawisku, natomiast przypomniał sobie o tym wszystkim, gdy będąc już w Stanach Zjednoczonych, przeczytał doniesienia prasowe o tajemniczym pojeździe w Teksasie, który powodował gaśnięcie silników. To właśnie to skłoniło go do kontaktu z rządem. Z dokumentów wynika, że Amerykanie uznali, że podczas wywiadu nie zaobserwowali u Polaka żadnych oznak irracjonalnego zachowania.

Pentagon zapowiedział, że zbiór, który znaleźć można pod adresem war.gov/UFO będzie na bieżąco rozszerzany o nowe materiały. - Moim zdaniem te akta to jest zaciemnianie prawdziwego obrazu rzeczywistości. Wszystko jest robione po to, żeby ukryć prawdę - mówi Super Expressowi Adam Piekut, wieloletni badacz niezidentyfikowanych obiektów latających i piktogramów.

Polacy opowiadają o kosmitach

W Polsce o najsłynniejszym spotkaniu z pozaziemską cywilizacją mówił rolnik Jan Wolski (+83 l.). Mieszkaniec lubelskiego Emilcina, w 1978 roku, w lesie niedaleko swojego pola, zauważył dwie postaci kręcące się między drzewami. - Małe i drobne, jak Chińczyki – opisywał potem osoby w czarnych kostiumach, które miały skośne oczy i wystające kości policzkowe oraz zielonkawą skórę.

Wolski nazwał ich „potworkami”. Obcy zabrali go na pokład swojego statku kosmicznego, a tam najpierw kazali mu się rozebrać, a potem przebadali go od stóp do głów. Po wszystkim miał wrócić do swojego wozu i… odjechać. W miejscu jego spotkania z UFO stoi dziś pomnik, a w Emilcinie niedawno odbył się nawet po raz trzeci Piknik Ufologiczny.

Innym Polakiem, który twierdzi, że widział niezidentyfikowany obiekt latający był Adam Maksymów spod Opola, który w 2009 roku podczas mroźnej nocy najpierw usłyszał huk przypominający wystrzał rakiety, a potem potężny rozbłysk. Po chwili pan Adam z okien swojego domu zauważył pojazd, który miał trójkątny, jasny snop światła. Uniósł się powoli nad ziemię i nagle zniknął, odlatując z dużą prędkością.

Z kolei polską stolicą UFO została nazwana wieś Wylatowo w województwie kujawsko-pomorskim. W tym miejscu ufolodzy mieli nawet swoje centrum, bo w 2000 roku po raz pierwszy pojawiały się tam tajemnicze kręgi w zbożu i pojawiały się dość regularnie każdego lata aż do 2006 roku.

