Inspekcja weterynaryjna w Muzeum Wsi Lubelskiej. Znamy wyniki kontroli po aferze z królikami

Marta Grabiec
2026-05-12 14:27

Dyrekcja Muzeum Wsi Lubelskiej upubliczniła oficjalny raport Powiatowego Lekarza Weterynarii, który stanowi pokłosie głośnej interwencji aktywistek ze Stowarzyszenia Uszaty Lublin. Przeprowadzona 11 maja kontrola nie wykazała absolutnie żadnych uchybień w kwestii opieki nad zwierzętami. Władze skansenu kategorycznie domagają się zaprzestania powielania nieprawdziwych oskarżeń i wprost ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Wyniki inspekcji weterynaryjnej w Muzeum Wsi Lubelskiej

Los królików przebywających na terenie lubelskiego skansenu od dłuższego czasu wywołuje w sieci niemałe poruszenie. Cała sytuacja ma swój początek w działaniach podjętych przez przedstawicielki Stowarzyszenia Uszaty Lublin, które wkroczyły do instytucji po otrzymaniu niepokojących sygnałów o rzekomym zaniedbaniu. Interweniujące kobiety przekonywały, że część osobników wykazuje widoczne symptomy chorobowe, a niektóre ze zwierząt mogły paść ofiarą pogryzień.

Rozgłos nadany tej sprawie skłonił Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie do przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji warunków, w jakich przebywają zwierzęta. Wyniki tych działań zostały w formie oficjalnej notatki służbowej zaprezentowane przez muzeum na platformach społecznościowych.

Z udostępnionej dokumentacji jasno wynika, że procedurom kontrolnym poddano cały inwentarz żywy należący do placówki, w tym konie, krowy, owce, kozy, drób oraz pszczoły. Z oczywistych względów najwięcej czasu poświęcono dokładnej ocenie hodowli królików, która stała się zarzewiem całego sporu.

Zdaniem inspekcji weterynaryjnej dobrostan wszystkich mieszkańców skansenu jest w pełni zachowany. Specjalista jednoznacznie wskazał, że króliki cieszą się dobrym zdrowiem i mają do dyspozycji przestronny wybieg, który w odpowiednim stopniu chroni je przed promieniami słonecznymi oraz deszczem. Zwrócono ponadto uwagę na to, że zwierzęta mają bezproblemowy i stały dostęp do paszy oraz świeżej wody.

Aktywistki ze Stowarzyszenia Uszaty Lublin skrytykowane przez urzędnika

W treści udostępnionego pisma zaznaczono dodatkowo, że wszystkie okazy w Muzeum Wsi Lubelskiej znajdują się pod regularną opieką specjalistów z zakresu medycyny weterynaryjnej, a kwestie związane z ich utrzymaniem są na bieżąco omawiane z kadrą naukową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Najbardziej stanowczy fragment raportu odnosi się bezpośrednio do zachowania samych interweniujących kobiet. Biorący udział w sprawie urzędnik otwarcie przyznał, że nie dostrzega absolutnie żadnych racjonalnych przesłanek do podejmowania działań przez Stowarzyszenie Uszaty Lublin.

„a zwłaszcza do odbierania królików ze względu na zagrożenie ich zdrowia i życia”

Autor notatki dobitnie podkreślił również, że zamykanie tych zwierząt w ciasnych transporterach i trzymanie ich w podobnych warunkach wywołało u nich potężny stres i mogło stanowić realne niebezpieczeństwo dla ich kondycji.

Wnioski z kontroli stanowią niezwykle istotny argument w trwającym od kilku dni konflikcie między władzami placówki kulturalnej a organizacjami zrzeszającymi miłośników zwierząt.

Władze skansenu w Lublinie grożą sądem za powielanie kłamstw

Równolegle z udostępnieniem raportu z kontroli, zarząd Muzeum Wsi Lubelskiej opublikował w sieci kolejny komunikat. Instytucja stanowczo wzywa w nim do natychmiastowego zaprzestania kolportowania fałszywych doniesień na temat rzekomego znęcania się nad podopiecznymi skansenu.

„Wszelkie działania zmierzające do podważenia dobrego imienia instytucji będą skutkowały podjęciem działań prawnych”

W oficjalnym stanowisku poinformowało muzeum, władze instytucji nie zapomniały również wyrazić wdzięczności za słowa otuchy i wsparcia, które w tym trudnym czasie popłynęły w stronę pracowników ze strony wielu życzliwych osób.

Temat nadal rozgrzewa internautów do czerwoności na popularnych portalach. Część obserwatorów twardo broni postawy społeczniczek, argumentując to obowiązkiem reagowania na każdy sygnał o krzywdzie braci mniejszych. Spora grupa komentatorów uważa jednak, że ostateczne słowo powinno zawsze należeć do wykwalifikowanych służb weterynaryjnych, a nie przypadkowych osób.

Obecnie trudno wyrokować, czy zapowiadane przez dyrekcję pozwy faktycznie trafią na wokandy. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że zaogniony spór o zwierzęta z lubelskiego muzeum jest daleki od ostatecznego rozwiązania.

