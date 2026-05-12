Lublin szykuje się na drogową rewolucję. Zamknięte ulice i zmiana tras autobusów to dopiero początek

Zawody kolarskie sparaliżują Lublin

Od 14 do 17 maja na Lubelszczyźnie zaplanowano „XXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tandemów oraz VII Hetman Paracycling Cup o Puchar Marszałka Lubelszczyzny”. Dwa odcinki tego wydarzenia odbędą się w samym Lublinie, wymuszając czasowe zamykanie ulic.

Pierwsze zmagania zaplanowano na 14 maja między 9.00 a 13.30. Będzie to jazda indywidualna na czas, która odbędzie się na wyłączonych z ruchu drogach. Linia startu i mety zostanie wyznaczona na prawym, wschodnim pasie ulicy Poligonowej.

Trasa przejazdu obejmie ulice: Poligonową, Bohaterów Września, Zelwerowicza oraz tzw. starą Poligonową. Zawodnicy przejadą również pod wiaduktem na ul. Bohaterów Września i drogą obsługującą ul. Zelwerowicza. Jedna pętla to dystans około 3,3 kilometra.

Korki w centrum Lublina przez wyścig

Kolejne komplikacje czekają kierowców 17 maja. W niedzielę od 9.00 do 13.45 zaplanowano wyścig ze startu wspólnego. Tym razem sportowcy opanują ścisłe centrum miasta.

Start i meta znajdą się na Al. Racławickich, tuż przy Placu Teatralnym. Trasa przejazdu wytyczona została przez Al. Racławickie, ul. Łopacińskiego, Radziszewskiego, Uniwersytecką, M. Curie-Skłodowskiej i Grottgera.

Ten etap również wymusi całkowite zamknięcie dróg dla pojazdów. Będzie to wiązało się z wyznaczeniem objazdów i sporym ryzykiem powstania zatorów w pobliżu miasteczka akademickiego i śródmieścia.

Nad bezpieczeństwem w trakcie zawodów będą czuwać funkcjonariusze policji, informuje lubelski magistrat. Zmotoryzowani apelowani są o zachowanie ostrożności i ścisłe przestrzeganie tymczasowych znaków drogowych.

Uroczystości Straży Granicznej zamkną Plac Zamkowy

To nie koniec kłopotów. W tym samym czasie Lublin będzie gospodarzem Centralnych Obchodów 35-lecia powołania Straży Granicznej. Z tej racji w dniach 14-16 maja wyłączony z użytku będzie Plac Zamkowy oraz fragment ulicy Kowalskiej (od ul. Furmańskiej).

Podczas przygotowań i samych uroczystości kierowcy nie zaparkują pojazdów na wspomnianym placu. Oznacza to dodatkowe trudności ze znalezieniem miejsca postojowego w tamtym rejonie.

Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji publicznej. Na czas wydarzeń autobusy pojadą zmienionymi trasami. Zaktualizowane rozkłady i przebieg objazdów udostępni Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Władze miasta proszą mieszkańców o odpowiednie zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem i sprawdzanie bieżących informacji o zmianach w ruchu.

Serce się kraje...Byliśmy w środku spalonego kościoła w Lublinie

