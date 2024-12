Horoskop

Odmiana losu dla tych znaków zodiaku. To czas na miłość i odpoczynek. Horoskop tygodniowy na 15-21 grudnia

Horoskop na tydzień 15-21 grudnia. Co cię czeka? Sprawdź, co przygotowała dla ciebie przepowiednia. Jedne znaki zodiaku zażyją nareszcie błogiego lenistwa, inne czeka spotkanie z przeszłością. Dla niektórych to będzie czas odmiany losu! Niektórych czeka nowa miłość. Sprawdź, co cię czeka.