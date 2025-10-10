Spis treści
Ile trzeba zarabiać, żeby być bogatym?
Bogactwo to kwestia względna, bowiem dla jednej osoby oznaczać będzie to posiadanie wolnych 100 tys. zł na koncie, a dla drugiej to po prostu możliwość wyjścia na zakupy do marketu. Co ciekawe, w Polsce granica dobrobytu przesuwa się coraz dalej, lecz mimo to eksperci postanowili wskazać konkretną kwotę, od której można mówić o prawdziwym bogactwie. Okazuje się, że w niektórych częściach kraju wystarczy zarabiać nieco poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie, by znaleźć się w gronie lokalnych bogaczy.
Kogo uważa się za bogatego?
Większość z nas twierdzi, że za osobę bogatą uznaje się kogoś, kto nie tylko dobrze zarabia, ale przede wszystkim może pozwolić sobie na życie bez finansowych ograniczeń. To ktoś, kto po opłaceniu wszystkich rachunków i podstawowych wydatków ma środki na przyjemności, inwestycje czy podróże i nie musi martwić się o to, czy starczy do pierwszego.
Według ekonomistów bogactwo ma jednak także konkretne granice liczbowe. Zgodnie z definicją przyjętą przez niemieckich badaczy i cytowaną przez Business Insider Polska, osobą zamożną jest ta, która zarabia powyżej 250 procent mediany krajowych dochodów. W polskich realiach oznacza to ponad 18 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli około 12,7 tys. zł "na rękę".
Bogactwo w Polsce uzależnione od regionu
Tak jak wspominaliśmy na samym początku artykułu, w niektórych miejscach w Polsce nie trzeba wcale zarabiać milionów, by zostać uznanym za bogacza. To właśnie m.in. w małych gminach, jak np. w Czajkowie (Wielkopolska), próg bogactwa wynosi jedynie ok. 9,6 tys. zł netto miesięcznie. Jak jednak wygląda to w innych lokalizacjach w kraju? W Warszawie czy w Krakowie bogacze muszę się bardziej "postarać".
Progi bogactwa w Polsce
Warszawa
- jedna osoba: 17 426 zł netto
- dwie osoby: 26 139 zł netto
- trzy osoby: 31 367 zł netto
- cztery osoby: 36 594 zł netto
- pięć osób: 41 822 zł netto
- sześć osób: 47 050 zł netto
Kraków
- jedna osoba: 15 717 zł netto
- dwie osoby: 23 576 zł netto
- trzy osoby: 28 291 zł netto
- cztery osoby: 33 006 zł netto
- pięć osób: 37 722 zł netto
- sześć osób: 42 437 zł netto
Gdańsk
- jedna osoba: 15 407 zł netto
- dwie osoby: 23 110 zł netto
- trzy osoby: 27 732 zł netto
- cztery osoby: 32 354 zł netto
- pięć osób: 36 976 zł netto
- sześć osób: 41 598 zł netto
Wrocław
- jedna osoba: 15 417 zł netto
- dwie osoby: 23 125 zł netto
- trzy osoby: 27 750 zł netto
- cztery osoby: 32 375 zł netto
- pięć osób: 37 000 zł netto
- sześć osób: 41 625 zł netto.