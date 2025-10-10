Ile trzeba zarabiać, żeby być bogatym?

Bogactwo to kwestia względna, bowiem dla jednej osoby oznaczać będzie to posiadanie wolnych 100 tys. zł na koncie, a dla drugiej to po prostu możliwość wyjścia na zakupy do marketu. Co ciekawe, w Polsce granica dobrobytu przesuwa się coraz dalej, lecz mimo to eksperci postanowili wskazać konkretną kwotę, od której można mówić o prawdziwym bogactwie. Okazuje się, że w niektórych częściach kraju wystarczy zarabiać nieco poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie, by znaleźć się w gronie lokalnych bogaczy.

Kogo uważa się za bogatego?

Większość z nas twierdzi, że za osobę bogatą uznaje się kogoś, kto nie tylko dobrze zarabia, ale przede wszystkim może pozwolić sobie na życie bez finansowych ograniczeń. To ktoś, kto po opłaceniu wszystkich rachunków i podstawowych wydatków ma środki na przyjemności, inwestycje czy podróże i nie musi martwić się o to, czy starczy do pierwszego.

Według ekonomistów bogactwo ma jednak także konkretne granice liczbowe. Zgodnie z definicją przyjętą przez niemieckich badaczy i cytowaną przez Business Insider Polska, osobą zamożną jest ta, która zarabia powyżej 250 procent mediany krajowych dochodów. W polskich realiach oznacza to ponad 18 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli około 12,7 tys. zł "na rękę".

Bogactwo w Polsce uzależnione od regionu

Tak jak wspominaliśmy na samym początku artykułu, w niektórych miejscach w Polsce nie trzeba wcale zarabiać milionów, by zostać uznanym za bogacza. To właśnie m.in. w małych gminach, jak np. w Czajkowie (Wielkopolska), próg bogactwa wynosi jedynie ok. 9,6 tys. zł netto miesięcznie. Jak jednak wygląda to w innych lokalizacjach w kraju? W Warszawie czy w Krakowie bogacze muszę się bardziej "postarać".

Progi bogactwa w Polsce

Warszawa

jedna osoba: 17 426 zł netto

dwie osoby: 26 139 zł netto

trzy osoby: 31 367 zł netto

cztery osoby: 36 594 zł netto

pięć osób: 41 822 zł netto

sześć osób: 47 050 zł netto

Kraków

jedna osoba: 15 717 zł netto

dwie osoby: 23 576 zł netto

trzy osoby: 28 291 zł netto

cztery osoby: 33 006 zł netto

pięć osób: 37 722 zł netto

sześć osób: 42 437 zł netto

Gdańsk

jedna osoba: 15 407 zł netto

dwie osoby: 23 110 zł netto

trzy osoby: 27 732 zł netto

cztery osoby: 32 354 zł netto

pięć osób: 36 976 zł netto

sześć osób: 41 598 zł netto

Wrocław

jedna osoba: 15 417 zł netto

dwie osoby: 23 125 zł netto

trzy osoby: 27 750 zł netto

cztery osoby: 32 375 zł netto

pięć osób: 37 000 zł netto

sześć osób: 41 625 zł netto.