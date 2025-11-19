Od 2000 roku nazwano tak tylko dwie dziewczynki. Oznacza kobietę poważną

Istnieją imiona, które niemal zniknęły z polskich metryk, mimo bogatej tradycji.

Ernestyna, oznaczająca osobę poważną, została nadana tylko dwóm dziewczynkom od 2000 roku.

Czy to unikatowe imię ma szansę powrócić do łask?

Imię, które znika z polskich metryk

W ostatnich latach wracają do łask różne staropolskie imiona, a świetnym przykładem może być imię Zosia, które w zeszłym roku nadano aż 4 470 razy. Dodatkowo to właśnie to imię jest uznawane za najpiękniejsze na świecie, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj - Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. Noszą je setki tysięcy Polek.

Jednak są także imiona, które mimo bogatej tradycji nadal pozostają całkowicie niszowe. Mowa m.in. o imieniu Ernestyna – formie żeńskiej imienia Ernest. Według danych statystycznych od 2000 roku w Polsce otrzymały je jedynie dwie osoby. To pokazuje, jak bardzo wyjątkowe stało się na tle innych imion żeńskich. Jeszcze w XIX i na początku XX wieku pojawiało się częściej, zwłaszcza w rodzinach inspirowanych kulturą niemiecką i literaturą europejską.

Znaczenie imienia Ernestyna

Imię Ernestyna pochodzenia germańskiego wywodzi się od słowa oznaczającego "poważny". Nadanie go dziecku miało symbolicznie wyrażać oczekiwanie, że dziewczynka wyrośnie na osobę godną zaufania, zdecydowaną i odpowiedzialną.

Dziś, w epoce dominacji imion krótkich i nowoczesnych, taka charakterystyka może wydawać się nietypowa. Jednak dla wielu osób tradycyjne, mocne znaczenia imion stają się ponownie atrakcyjne - także dlatego, że wyróżniają się na tle współczesnych trendów. Być może więc i imię Ernestyna stanie się w przyszłości tym bijącym rekordy popularności.

Ile osób w Polsce ma na imię Ernestyna?

Według danych portalu imio.info.pl, na dzień dzisiejszy w Polsce imię Ernestyna noszą 452 osoby. W 2019 roku było to natomiast 560 osób, a w 2020 już tylko 550. Widoczna jest więc tendencja spadkowa. Tak jak jednak wspominaliśmy, wszystko jest możliwe i bardzo prawdopodobne, że imię Ernestyna jeszcze wróci do łask.