Od 2000 roku nazwano tak tylko dwie dziewczynki. Oznacza kobietę poważną

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-19 6:21

W świecie imion, gdzie jedne potrafią w ciągu roku zdobyć ogromną popularność, a inne wracają do łask po dekadach zapomnienia, istnieją także takie, które niemal całkowicie zniknęły z polskich metryk. Idealnym tego przykładem może być damskie imię, oznaczające osobę poważną i stanowczą. Od 2000 roku nazwano tak tylko dwie pociechy!

kobieta

i

Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
Lublin SE Google News
  • Istnieją imiona, które niemal zniknęły z polskich metryk, mimo bogatej tradycji.
  • Ernestyna, oznaczająca osobę poważną, została nadana tylko dwóm dziewczynkom od 2000 roku.
  • Czy to unikatowe imię ma szansę powrócić do łask?

Imię, które znika z polskich metryk

W ostatnich latach wracają do łask różne staropolskie imiona, a świetnym przykładem może być imię Zosia, które w zeszłym roku nadano aż 4 470 razy. Dodatkowo to właśnie to imię jest uznawane za najpiękniejsze na świecie, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj - Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. Noszą je setki tysięcy Polek.

Jednak są także imiona, które mimo bogatej tradycji nadal pozostają całkowicie niszowe. Mowa m.in. o imieniu Ernestyna – formie żeńskiej imienia Ernest. Według danych statystycznych od 2000 roku w Polsce otrzymały je jedynie dwie osoby. To pokazuje, jak bardzo wyjątkowe stało się na tle innych imion żeńskich. Jeszcze w XIX i na początku XX wieku pojawiało się częściej, zwłaszcza w rodzinach inspirowanych kulturą niemiecką i literaturą europejską.

Polecany artykuł:

To imię królowało w PRL-u. W tym roku nazwano tak tylko 4 maluchy

Znaczenie imienia Ernestyna

Imię Ernestyna pochodzenia germańskiego wywodzi się od słowa oznaczającego "poważny". Nadanie go dziecku miało symbolicznie wyrażać oczekiwanie, że dziewczynka wyrośnie na osobę godną zaufania, zdecydowaną i odpowiedzialną.

Dziś, w epoce dominacji imion krótkich i nowoczesnych, taka charakterystyka może wydawać się nietypowa. Jednak dla wielu osób tradycyjne, mocne znaczenia imion stają się ponownie atrakcyjne - także dlatego, że wyróżniają się na tle współczesnych trendów. Być może więc i imię Ernestyna stanie się w przyszłości tym bijącym rekordy popularności.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

AI wybrała najpiękniejsze imiona w Polsce. Klasyka wraca do łask

Najpiękniejsze imiona męskie w Polsce według AI
10 zdjęć

Ile osób w Polsce ma na imię Ernestyna?

Według danych portalu imio.info.pl, na dzień dzisiejszy w Polsce imię Ernestyna noszą 452 osoby. W 2019 roku było to natomiast 560 osób, a w 2020 już tylko 550. Widoczna jest więc tendencja spadkowa. Tak jak jednak wspominaliśmy, wszystko jest możliwe i bardzo prawdopodobne, że imię Ernestyna jeszcze wróci do łask.

QUIZ. Polskie przysłowie niejedno ma imię. Twoja babcia miałaby minimum 7/10. Nie bądź gorszy!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. „Jak Kuba Bogu, tak Bóg…”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIONA KOBIET
IMIONA DZIECI
IMIONA