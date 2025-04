i Autor: LUKASZ KASPRZAK/EXPRESS ILUSTROWANY/POLSKA PRESS; Shutterstock

Śmigus-dyngus 2025

Oblewanie wodą może grozić gigantycznymi karami. Sprawdź, kiedy zabawa staje się przestępstwem

Śmigus-dyngus, czyli Lany Poniedziałek, to jedna z najbardziej lubianych i wyczekiwanych tradycji wielkanocnych w Polsce. Radosne oblewanie się wodą to dla wielu symbol wiosny i dobrej zabawy. Jednak - jak co roku - pojawia się pytanie: gdzie leży granica między beztroską zabawą a naruszeniem prawa? Czy za oblanie wodą w 2025 roku można dostać mandat? Okazuje się, że tak!