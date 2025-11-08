Ortografia po polsku. Zmiany na horyzoncie

Język polski od wieków budzi zachwyt swoją bogatą formą, melodyjnością i niezwykłą precyzją. To jeden z najbardziej złożonych i zarazem fascynujących języków Europy – pełen niuansów, wyjątków i subtelności. Niestety nasza ortografia - choć oparta na jasnych zasadach - potrafi przysporzyć trudności nawet rodzimym użytkownikom. Dodatkowo jej zasady, podobnie jak społeczeństwo, nie stoją w miejscu.

Jak wiadomo, co rusz zmieniają się nasze nawyki, technologie, sposoby komunikacji i same słowa. Właśnie dlatego także zasady pisowni muszą od czasu do czasu zostać zaktualizowane. Wiadomo już, że od 1 stycznia 2026 roku w życie wejdą nowe reguły ortograficzne, przygotowane przez ekspertów z Polskiej Akademii Nauk i Radę Języka Polskiego.

Zmiany w polskiej ortografii. Czeka nas nauka

Już w czerwcu 2024 roku Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN zaprezentowała zmiany w polskiej pisowni, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Nowe zasady mogą więc zaskoczyć sporą część Polaków, a jeśli ty nie chcesz popełnić błędu, dowiedz się, jakie konkretnie zmiany czekają nas już niebawem. W galerii zdjęć poniżej zamieściliśmy dokładny spis nowych zasad.

Duże zmiany w polskiej ortografii [LISTA]

Ciekawostki o języku polskim. Mało kto o tym wie!

Choć każdego dnia posługujemy się językiem polskim, to większość z nas nie wie m.in. tego, że nasz język ojczysty należy do zachodniosłowiańskiej grupy języków indoeuropejskich i jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie. Jakie jeszcze ciekawostki skrywa? Poniżej prezentujemy kilka z nich:

Najstarsze zapisane zdanie w języku polskim brzmi "Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj", co oznacza "Pozwól, niech ja pomielę, a Ty odpocznij". Zdanie pochodzi z 1270 roku i zostało zapisane w Księdze Henrykowskiej.

Polski alfabet wywodzi się z alfabetu łacińskiego i składa się z 32 liter. Samogłoską, która najczęściej występuje w polskich tekstach, jest a, natomiast spółgłoską – z.

Najbardziej podobnymi językami do polskiego jest język czeski i słowacki.

Mamy aż 5 dialektów.

Na całym świecie językiem polskim aktywnie posługuje się ok. 45 milionów ludzi.