Nowe zasady nagród dla nauczycieli. 39 tysięcy pedagogów obejdzie się smakiem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-09-12 11:25

Od września 2025 roku weszły w życie nowe przepisy zmieniające Kartę Nauczyciela. Podwyższają one wysokość nagród jubileuszowych do 300 proc. pensji po 40 latach pracy i 400 proc. po 45 latach pracy. Niestety, ale rewolucje te obejmą tylko wybranych nauczycieli. Spora część nie otrzyma nagrody.

Barbara Nowacka

i

Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS
Super Express Google News
  • Nowe przepisy Karty Nauczyciela zwiększają nagrody jubileuszowe, lecz nie obejmą wszystkich.
  • Tysiące nauczycieli, którzy już wypracowali staż, nie otrzymają podwyższonych świadczeń.
  • Zmiany te, choć oszczędzają budżet, budzą sprzeciw związków i samorządowców.
  • Dowiedz się, dlaczego Ministerstwo Edukacji Narodowej wyklucza część nauczycieli z wyższych nagród.

Tysiące nauczycieli bez nagród po 45 latach pracy

Nowe przepisy zmieniające Kartę Nauczyciela podwyższają wysokość nagród jubileuszowych do 300 proc. pensji po 40 latach pracy i 400 proc. po 45 latach pracy, ale obejmą one wyłącznie tych nauczycieli, którzy nabędą do nich prawo po 31 grudnia 2025 r. W praktyce oznacza to, że tysiące osób, które już osiągnęły wymagany staż, nie otrzymają wyższych świadczeń.

Zmiany w Karcie Nauczyciela dotkną około 6 tys. pedagogów, którzy mieli prawo do nagrody po 45 latach pracy, a także kolejnych 33 tys. osób uprawnionych do świadczenia po 40 latach. Zamiast wyższych kwot, dostaną oni nagrody w dotychczasowej wysokości.

Polecany artykuł:

MEN zaostrza przepisy! Uczniowie będą musieli częściej chodzić do szkoły

Państwo zaoszczędzi 389 mln zł

Według wyliczeń związków zawodowych, dzięki wyłączeniu obecnych uprawnionych budżet państwa zaoszczędzi około 389 mln zł.

Wyliczenia pokazują jednoznacznie, że słowa minister edukacji o podnoszeniu prestiżu nauczycieli są zwykłą hipokryzją - mówił DGP Sławomir Wittkowicz, członek prezydium Forum Związków Zawodowych, przewodniczący WZZ "Forum-Oświata", cytuje portal money.pl.

Resort edukacji tłumaczy, że nie ma środków, aby objąć wszystkich nauczycieli nowymi zasadami i przypomina, że prawo nie działa wstecz. Jednak z tą argumentacją nie zgadzają się ani związki zawodowe, ani samorządowcy. Obawiają się oni, że dodatkowe koszty wypłat mogą w przyszłości zostać przerzucone na budżety lokalne, co jeszcze bardziej obciąży samorządy.

Sonda
Czy uważasz, że nauczyciele powinni zarabiać więcej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NAUCZYCIELE
BARBARA NOWACKA