Nowe duże muzeum w woj. lubelskim. Ma być gotowe w 2027 roku

Ważny krok dla upamiętnienia historii

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Nowa placówka w Chełmie będzie jego oddziałem. Jak podkreślił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, inicjatywa daje szansę na „prawdziwie godne upamiętnienie” ofiar zbrodni wołyńskiej.

Szef MON zaznaczył, że pamięć o tych wydarzeniach jest częścią tożsamości narodowej. Wskazywał również, że działania związane z upamiętnieniem mają służyć gojeniu ran, a nie ich pogłębianiu. Jak mówił, kluczowe znaczenie ma zarówno pielęgnowanie pamięci w rodzinach i szkołach, jak i stworzenie miejsca, które odda sprawiedliwość historii.



Chełm jako symboliczne miejsce

Prezydent Chełma Jakub Banaszek podkreślił, że wybór miasta nie jest przypadkowy. To właśnie tutaj trafiali ci, którym udało się uciec przed rzezią. W jego ocenie muzeum stanie się nie tylko miejscem pamięci, ale także symbolicznym „domem” dla rodzin ofiar.

Zwrócił uwagę, że obowiązkiem współczesnych pokoleń jest nie tylko pamiętać, ale również godnie upamiętnić zamordowanych. W planowanej placówce ma znaleźć się także przestrzeń poświęcona Ukraińcom, którzy ratowali Polaków, często narażając własne życie.

Trudna historia i nowe plany

Rzeź wołyńska, której kulminacją była tzw. „krwawa niedziela” 11 lipca 1943 roku, pochłonęła około 100 tys. polskich ofiar. Ataki przeprowadzane przez UPA i związane z nią środowiska objęły setki miejscowości na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Powstanie muzeum poprzedziły skomplikowane decyzje administracyjne. W 2023 roku podpisano umowę o współprowadzeniu instytucji i jej finansowaniu, jednak na początku 2024 roku została ona wypowiedziana przez Ministerstwo Kultury z powodu braku środków i negatywnej oceny wcześniejszych założeń.

Obecnie projekt wraca w nowej formule – jako filia Muzeum Wojska Polskiego, prowadzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Równolegle miasto Chełm ma odpowiadać za rozwój Centrum Prawdy i Pojednania.

Podpisany dokument rozpoczyna formalny proces przygotowań, w tym przekazania nieruchomości i koordynacji prac.

Zgodnie z zapowiedziami, budowa i organizacja placówki mają zakończyć się w 2027 roku.

