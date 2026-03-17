Nowa atrakcja turystyczna w woj. lubelskim już otwarta. Czy ściągnie turystów z całego kraju?

Spacer po bagnach bez wysiłku

Jeszcze do niedawna grząski teren skutecznie odstraszał wielu odwiedzających. Dziś nie stanowi to już żadnego problemu. Nowa ścieżka turystyczna została zaprojektowana tak, by umożliwić wygodne poruszanie się po podmokłym obszarze. Drewniany pomost z balustradą prowadzi wzdłuż kanałów melioracyjnych, zapewniając zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort zwiedzania.

Konstrukcja robi wrażenie – pomost ma 1,30 m szerokości i aż 1227 metrów długości. Całość opiera się na ponad 2300 dębowych palach, co gwarantuje stabilność nawet w trudnym terenie. Na trasie przygotowano także miejsca do odpoczynku – drewniane platformy oraz wiatę z zadaszeniem, gdzie można zatrzymać się na chwilę i nacieszyć widokiem.

Samuraje w Lublinie

Natura 2000 na wyciągnięcie ręki

Ścieżka powstała na obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Środkowego Wieprza. To teren wyjątkowy pod względem przyrodniczym – obejmuje fragment naturalnej doliny rzeki Wieprz, który od lat uznawany jest za jeden z najbardziej widokowych w regionie.

Znajdują się tu murawy kserotermiczne z zagrożonymi gatunkami roślin naczyniowych, a także siedliska podmokłych i okresowo podtapianych łąk. Dzięki nowej inwestycji obserwacja przyrody staje się znacznie łatwiejsza i bardziej dostępna dla szerokiego grona odwiedzających – od pasjonatów przyrody po rodziny z dziećmi czy grupy szkolne.

Nowe miejsce w woj. lubelskim już teraz określane jest jako spokojne, zanurzone w zieleni i idealne do spacerów czy zajęć terenowych. To propozycja dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą z dala od miejskiego zgiełku.

Jak dotrzeć do nowej atrakcji?

Do ścieżki można dotrzeć na kilka sposobów. Najłatwiejsza trasa prowadzi ulicą Polną i wąwozem. Alternatywnie można wybrać drogę Bobrowniczą od strony osiedla Niepodległości – to trasa przebiegająca przy restauracji Emocja. Dzięki dogodnemu dojazdowi miejsce ma szansę szybko zyskać popularność nie tylko wśród mieszkańców regionu, ale i turystów z całej Polski.

Powiat łęczyński – co warto zobaczyć?

Powiat łęczyński, w którym powstała nowa atrakcja, to obszar położony we wschodniej części województwa lubelskiego, znany przede wszystkim z wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. To właśnie tutaj znajduje się fragment doliny Wieprza objęty ochroną Natura 2000, który wyróżnia się bogactwem siedlisk – od suchych muraw kserotermicznych po rozległe, podmokłe łąki i torfowiska. Teren ten uchodzi za jeden z najbardziej malowniczych w całej dolinie rzeki, przyciągając miłośników przyrody, fotografów i osoby szukające ciszy. Charakterystyczne dla powiatu są rozległe przestrzenie zieleni, naturalne krajobrazy oraz miejsca, które zachowały swój dziki, nieprzekształcony charakter. Nowa ścieżka na łęczyńskich błotach doskonale wpisuje się w ten krajobraz – pozwala bezpiecznie eksplorować tereny dotąd trudno dostępne, a jednocześnie nie ingeruje w ich naturalny charakter. To właśnie takie miejsca sprawiają, że powiat łęczyński zyskuje coraz większe znaczenie na turystycznej mapie regionu.

