Nocna orka zakończyła się śmiercią. Młody rolnik uwięziony pod traktorem

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-21 14:13

24-letni rolnik zginął w tragicznym wypadku na terenie gminy Chełm. Mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik, którym wykonywał nocą orkę. Policja pod nadzorem prokuratora ustala szczegóły zdarzenia.

Ciągnik rolniczy leżący kołami do góry w rowie melioracyjnym. O tragedii w gminie Chełm przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Chełm/ Materiały prasowe

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego komendy około godz. 6 rano. Służby zaalarmował członek rodziny, który odnalazł 24-latka oraz leżący kołami do góry ciągnik rolniczy.

Według wstępnych ustaleń policjantów młody mężczyzna pracował nocą na polu. Kierował ursusem i wykonywał orkę. W nieustalonych dotąd okolicznościach maszyna przewróciła się, a następnie wpadła do rowu melioracyjnego. Kierujący został przygnieciony.

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Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Załoga pogotowia nie zdołała już pomóc poszkodowanemu i stwierdziła jego zgon.

Policjanci przeprowadzili oględziny z udziałem prokuratora. Jego decyzją ciało 24-latka zabezpieczono do dalszych badań, które mają pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii. Mundurowi ponownie zaapelowali o szczególną ostrożność podczas prac rolniczych.

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