Nietrzeźwy maszynista prowadził pociąg z 200 pasażerami

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-26 20:55

Na przejściu kolejowym w Dorohusku doszło do niebezpiecznej sytuacji. 42-letni maszynista z Ukrainy prowadził pociąg międzynarodowy z blisko 200 pasażerami, mając w organizmie prawie 0,3 promila alkoholu. Dzięki czujności służb skład został zatrzymany, a mężczyzna trafił w ręce policji.

Nietrzeźwy maszynista prowadził pociąg z 200 pasażerami

i

Autor: Straż Ochrony Kolei/ Materiały prasowe
Lublin SE Google News

We wtorek (23.09) rano na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku doszło do niebezpiecznej sytuacji. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zauważyli nietypowe zachowanie maszynisty prowadzącego pociąg międzynarodowy z Ukrainy do Polski. Ich obawy dotyczyły stanu trzeźwości mężczyzny, dlatego natychmiast powiadomili Straż Ochrony Kolei oraz Straż Graniczną.

Podczas wejścia do lokomotywy mundurowi wyczuli od 42-letniego maszynisty woń alkoholu. Badanie potwierdziło, że obywatel Ukrainy prowadził skład z niemal 200 pasażerami, mając w organizmie blisko 0,3 promila alkoholu.

Czytaj też: Dramat na torach w Lublinie. Pociąg towarowy potrącił człowieka. Funkcjonariusze SOK opatrzyli ciężko rannego mężczyznę

Pociąg został natychmiast zabezpieczony, a maszynistę zatrzymano. Skład wyruszył w dalszą podróż dopiero po podmianie maszynisty, z ponad 80-minutowym opóźnieniem. Zgodnie z przepisami prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) stanowi wykroczenie. Grozi za to grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł, kara aresztu do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Czytaj też: 10 tys. dolarów za osobę. Zatrzymano ukraińskich maszynistów

- W związku z naruszeniem porządku prawnego, policjanci wystąpili do Placówki Straży Granicznej w Dorohusku z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju. Wczoraj 42 latek został wydalony. Otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów Schengen na okres 5 lat - przekazała nadkomisarz Ewa Czyż z KMP w Chełmie.

Pociąg rozerwał dostawczego busa na strzępy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki