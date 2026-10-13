Rowerzysta przestał oddychać. Policjanci znaleźli go leżącego na poboczu

W minioną niedzielę oficer dyżurny tomaszowskiej komendy odebrał niepokojący sygnał o mężczyźnie, który leżał przy drodze w miejscowości Wólka Pukarzowska, a tuż obok niego porzucony był rower. Na miejsce natychmiast wyruszyli dzielnicowi z Posterunku Policji w Łaszczowie. Funkcjonariusze błyskawicznie przystąpili do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, który przestawał oddychać i wymagał natychmiastowej interwencji. W trakcie ratunkowego udrażniania dróg oddechowych z przełyku 52-latka usunięto fragment jabłka, który doprowadził do bardzo groźnego zadławienia.

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Uratowany mieszkaniec gminy Łaszczów trafił ostatecznie pod opiekę ratowników medycznych, którzy przetransportowali go karetką do placówki szpitalnej w Tomaszowie Lubelskim. Jak przekazała aspirant Małgorzata Pawłowska, stan pacjenta jest stabilny i nic nie zagraża jego życiu.

Mundurowi przy tej okazji ponawiają ważny apel, aby nigdy nie przechodzić obojętnie wobec osób potencjalnie potrzebujących pomocy. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie wykręcić numer alarmowy 112, ponieważ taka prosta reakcja często decyduje o czyimś przetrwaniu.